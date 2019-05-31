印度經濟改革還要啃“硬骨頭”

中評社北京5月31日電／日前，印度總統科溫德正式任命莫迪為新總理。莫迪隨後發表公開講話表示，“新政府將努力實現所有人的夢想，不辜負人們的期望”。在此之前，莫迪已多次強調如能連任，未來施政重點將聚焦經濟領域改革。



經濟日報發表記者胡博峰文章稱，在其第一個任期中，莫迪厲行廢鈔和稅改——兩大對印度經濟產生重要影響的改革政策。雖然輿論評價毀譽參半，但從效果看，確有“治頑症用猛藥”的“療效”。特別是商品和服務稅改革（GST稅改），儘管目前在稅制和征管方面仍存問題，但對於印度在全國範圍內統一稅制、促進商品流通而言，的確堪稱一項利好政策。



“稅、地、人”，一直被認為是制約印度經濟發展的三大關鍵因素。其中，稅改在推動過程中，因觸碰了太多底層民眾的利益，被認為是印度經濟領域改革中一塊難啃的“硬骨頭”。但是，更“硬骨頭”的是土地改革和勞工改革。這也將成為莫迪第二任期內需要著力解決的印度經濟“老大難”問題。



例如，孟買至艾哈邁達巴德高鐵，是早在2015年底就官宣上馬的項目，也是印度首條真正意義上的高鐵，一度被印度媒體稱為“國家名片”。但就是因為土地征用問題，項目遲遲不能開工。據此間媒體報道，本該在去年底就完成的土地征用計劃，截至目前只完成了三分之一左右。印度現行土地徵收政策的效率之低，及其對經濟發展的負面影響也由此可見一斑。



另一個“硬骨頭”是勞工改革。這事關印度能否釋放所謂的巨額“人口紅利”，長遠來看更關乎印度未來能否成功實現製造業轉型。但是，勞工改革議題複雜敏感，特別是印度勞動力市場分化現象非常嚴重，政府、工會、學界在改革的方向和重點上存在明顯分歧，難以取得政策共識，推動起來自然是阻力重重。



此前一份政府就業報告顯示，印度的失業率創下了自上世紀70年代以來最高水平，達到了6.1%。然而，與之不相稱的是，在過去數年，印度經濟增速卻一直保持在7%左右的高位，成為全球經濟增長最快的大型經濟體之一。這種“經濟有增長，就業無改善”現象也成為了“莫迪經濟學”的魔咒。對此，印度前經濟部部長斯瓦米認為，造成這一現象的原因之一正是印度政府推行勞工改革不力，因而新政府未來的經濟改革重點也應聚焦於此。



無獨有偶，自從莫迪以較大優勢贏得選舉以來，關於土地和勞工改革的建議在印度學界和輿論圈可謂鋪天蓋地。此間媒體分析認為，莫迪連任後，土地和勞工改革如不能迅速高效鋪開，外資流失或不可避免，印度經濟也將面臨周期性下滑風險。印度金融委員會主席辛格表示，新政府在土地和勞工領域改革“勢在必行”。



事實上，自上世紀90年代以來，印度歷屆政府都意識到稅制、土地和勞工問題是制約印度經濟發展的頑疾，但或因黨派利益或因政治阻力，都無法持續推動上述改革走向深入，大都半途而廢，草草收場。



目前來看，莫迪在其第一個任期內勉強走完了稅制改革的第一步，但土地和勞工改革只能算走了“小半步”，前者止步於農民反對，後者止步於工會抗議。展望新的任期，各種阻力並沒有因為莫迪大勝連任而煙消雲散，如何“化干戈為改革”，著實考驗莫迪未來5年的執政智慧。