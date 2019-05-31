A股“入富” 有望重塑中小盤股估值體系

中評社北京5月31日電／富時羅素上周末在官網上公布了1097只將被納入富時羅素全球股票指數系列的第一批A股，包括292只大盤股、422只中盤股、376只小盤股以及7只微盤股。此前MSCI納入A股以大盤股為主，而富時羅素立足於中小盤股。富時羅素亞太董事總經理白美蘭就曾表示，相較於其他指數公司，富時羅素的指數編制方法決定它對中盤、小盤的覆蓋更廣。所以，富時羅素在納入A股時，便決定將中盤和小盤一並納入，並且中盤和小盤享用與大盤一樣的納入因子。這或將促進外資了解A股中小盤，激發外資對A股中小盤股的投資熱情，推動現有的A股市場中小板、創業板的變革，繼而開啟重塑A股中小盤股票的估值體系之路。



富時羅素首席執行官（CEO）麥思平認為，目前全球的投資者不僅關注大盤股市場，也非常關注中小盤股市場，而中國市場的增長非常快速。



相對於大盤股，中小盤股票往往涉及成長性企業，其盈利基礎相對薄弱，內部治理有待完善。因為盈利的不確定性，中小盤股票估值存在較大的波動性。這也是A股市場中小板、創業板股票估值的難點所在。上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，科創板股票主要立足於創新科技企業，具有良好的成長性及市場發展預期，但由於處在企業初創期，難以根據其盈利模式或者穩定的業績作出估值判斷，而A股被納入富時羅素指數，也將對科創板股票估值產生積極影響。



富時羅素公布的文件顯示，納入A股第一階段將分為三個批次。第一批次將與富時GEIS在下月的季度審核同時開始；第二批次安排在今年9月；第三批次則與明年3月的指數半年審核同時完成。A股納入因子也將分三步提升至最終的25%。



A股被納入富時羅素指數，還將在促使A股市場在改善投資者結構、盈利模式、理財方法、風險控制、投資文化上再跨出大步。A股被納入富時羅素指數，將主要覆蓋中小盤股票，這使投資者能通過對國際指數編制方法的分析和判斷，確立國際化的估值體系，從而更好地把握中小企業成長規律，避免在股價波動中失去投資機會。同時，通過引入國際通行的投資理念，也能使國內投資者能看清中小盤股票的成長邏輯和價值軌跡，更好地運用全球視野和眼光，形成更為合理的資產配置，進而推動A股的市場化和國際化發展進程。



值得一提的是，富時羅素表示，A股未來在富時羅素指數的權重，將取決於這個市場的持續發展。最終的目標是讓所有的中國A股都包括在內，而不僅僅是那些北上通道資金可以購買名單中的股票。對此，有分析人士預計，A股被納入富時羅素指標體系後短期有望帶來千億人民幣增量資金，待全部納入後，增量資金將達萬億元。



A股被納入富時羅素國際指數是A股國際化進程中的重要一步，將進一步推動我國資本市場與國際資本市場接軌，改善滬深股市的投資生態。



來源：上海證券報 作者：蘭波（作者系資深市場觀察分析人士）