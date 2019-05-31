陸委會抵制海峽論壇　國民黨痛斥掩飾無能

國民黨批評蔡政府抵制海峽論壇是掩飾兩岸上的無能。（中評社資料照） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）針對陸委會30日宣布政府禁止個人或團體赴海峽論壇參加涉及“民主協商”探索“一國兩制”的活動，違法政黨可解散，中國國民黨對此發出新聞稿痛批，陸委會恫嚇台灣人民或民間團體的作法，充分顯示民進黨政府對於改善兩岸當前僵局已經“嘸撇步”，只能藉由阻礙兩岸交流，來掩飾其兩岸政策上的無能與窘境。



第十一屆海峽論壇定6月15日在福建登場，陸委會5月30日表示，因應中共利用“海峽論壇”加大對台統戰分化，政府強化既定政策及管理作為，不僅禁止“我中央機關”人員參與、不樂見縣市政府組團參加外，同時也“奉勸“我方”民眾及相關團體，勿輕易參加海峽論壇的相關活動”，此外，更嚴禁參加消滅“中華民國”的“民主協商”及推動“一國兩制”的論壇活動。



國民黨強調，兩岸之間應有良性交流、廣泛互動，才能增進彼此了解，化解敵意，而海峽論壇以文化、經貿為基礎，是長期以來兩岸重要的民間溝通交流平台，也是促進兩岸之間相互了解、增進互信的重要管道，但民進黨政府出言恐嚇參加論壇的台灣人民與民間團體，意圖阻卻兩岸之間的交流與互動，只是凸顯民進黨政府在改善兩岸關係上已經無能為力，更讓蔡英文宣示的“維持現狀”徹底破功。



國民黨表示，民進黨封閉、鎖門的兩岸思維，無助於改善兩岸關係，希望民進黨政府能三思而行，以兩岸和平發展、台灣人民福祉為重，切勿因意識型態作祟，讓當前兩岸關係的緊張局勢陷入更危險的邊緣。