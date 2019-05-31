政策協同紓困民企 金融服務再添柴

中評社北京5月31日電／證券日報發表評論員安寧文章稱，民企融資難在多方政策的協同推動下正在改善。5月28日，央行副行長陳雨露公開表示，央行探索和運用創新性的結構性的貨幣政策工具，在信貸、債券和股權三方面“三箭並發”來破解民營和小微企業融資難、融資貴的命題。他同時透露，將擇機推出鼓勵民營企業股權融資政策措施。



文章認為，為打通民企融資的“最後一公里”竭盡全力，添柴者眾，民企經營環境的實質性改善可期。



去年11月1日，習近平總書記在民營企業座談會上提出了減輕企業稅負、解決融資難融資貴問題等六方面舉措，金融監管部門此後也相繼推出一系列具體支持民企融資的政策和措施。



先看央行。央行自2018年以來採取了多項政策組合，破題小微企業“融資難”。通過加大信貸支持的力度，通過增加定向降准的覆蓋面、擴大普惠金融、增加再貸款和再貼現額度，創設定向中期借貸便利，為金融機構擴大小微和民營企業的信貸投向提供中長期穩定資金來源；通過債券融資支持工具，精准支持符合國家產業發展方向，主業相對集中於實體經濟、技術先進、產品有市場，暫時遇到困難的那些民營企業發債。



再看財稅。財稅政策從減輕民企的經營成本方面頻頻發力。財稅支持可以概括為“一減三增”。“一減”即進一步減輕中小企業稅費負擔，除繼續推進減稅降費外，進一步明確提出對中小企業行政事業性收費實行零收費，對小微企業、科技型初創企業實行普惠性稅收減免政策，更大幅度降低中小企業社保繳費費率，全面減輕中小企業稅費負擔。“三增”即增加對小微企業融資擔保獎補，增加支持中小微企業的政府採購政策，增加政府基金對小微企業的引導帶動措施。



證監會也從制度和工具等多方面加強創新，支持民營企業發展。一方面，大力發展多層次資本市場，增強創業板的包容性，推進新三板發行與交易制度改革，適時推出科創板，提升對民企的融資服務功能；另一方面，支持中小型民營企業發行高收益債券、私募債券和其他專項債務工具。2018年10月份，證監會正式開辟紓困專項債發行“綠色通道”，支持各類符合條件的機構通過發行專項公司債券募集資金專門用於紓解民營企業融資困境及化解上市公司股票質押風險。



金融監管部門的協同配合，一攬子紓困政策的落地效果顯著。



數據顯示，小微和民營企業融資服務已經呈現出量增、面擴、價降的積極變化。



在此基礎上，新一輪紓困民企融資政策依然次第接力，打通民企融資“最後一公里”的攻堅戰，正酣。