歐盟“內外兼修”應對美關稅威脅

今年以來，美歐貿易談判進展較為緩慢 中評社北京5月31日電／經濟日報發表評論員陳博文章指出，美國粗暴的貿易單邊主義行徑已經引發了全球動蕩，未來美國政府恐將陷入“失道者寡助”的尷尬境地，美國總統特朗普那句“貿易戰很好贏”也注定將成為全球化歷史進程中的一個笑柄。



文章稱，今年以來，美歐貿易談判進展較為緩慢，雙方圍繞各自核心關切問題頻頻“出招”，意在達成自身利益最大化。繼上月美歐貿易團隊因航空業補貼分歧一度“劍拔弩張”後，美國政府又在近期宣布，將給予歐盟180天的汽車關稅豁免期，有意延長汽車關稅“大棒”對歐施壓的時間，借機攫取更多談判利益。值得注意的是，歐盟近期採取了一攬子措施，試圖以“內外兼修”之策化解美方關稅威脅，維護自身利益。



4月中旬，歐盟各國政府授權歐盟委員會開啟對美貿易談判，美歐貿易團隊隨後於5月初在華盛頓舉行了技術協調會議，以確定雙方各自談判範圍。但是，近一個月過去後，歐美仍未就下一步談判的具體範圍達成一致。歐方認為，雙方可暫時排除爭議與分歧較大的農業問題，先就工業品、產品標準監管規則等問題展開談判。但美方反對“農業例外”提議，認為農業問題是美方的談判“紅線”。換句話說，美國政府的立場是“無農業，不談判”。與此同時，美方還以加征汽車關稅為籌碼，施壓歐盟接受農業問題談判。



此前，在巴黎舉行的經濟合作與發展組織貿易部長會議期間，歐盟委員會貿易事務專員馬爾姆斯特羅姆與美國政府貿易代表萊特希澤舉行了會晤，雙方再次就貿易談判的範圍協調立場，但收效甚微，農業問題依舊是難以彌合的核心分歧。會談後，馬爾姆斯特羅姆在接受採訪時強調，歐盟準備與美方達成一份有限的、包含汽車內容的貿易協定，同時歐盟拒絕談判不符合世界貿易組織（WTO）法律規定的管理貿易（如進出口配額限制）。似乎是為了回應美方近期指責歐盟在“拖延”談判的論調，馬爾姆斯特羅姆還補充道，目前是美方“尚未準備好開啟談判”。相比之下，萊特希澤團隊似乎亦對談判結果不甚滿意，甚至取消了會談結束後的媒體採訪環節，直接返回了華盛頓。



雖然去年7月份，歐盟委員會主席容克在訪問美國期間，與美國政府達成了開啟“三零”貿易談判意向協議，美方還就此“承諾”，將暫停對歐盟加征關稅。但是，美方的“承諾”顯然沒有讓歐盟“放心”。這期間，美國政府數次在汽車關稅、航空業補貼等問題上威脅歐盟，反覆向歐盟施加壓力。即使在最近的汽車關稅豁免問題上，美方也“特意”將關稅豁免期限設定為180天。可是，在豁免期結束時，歐盟內部正面臨歐盟委員會主席換屆，歐洲理事會主席尚未當選的“政治換屆期”，內政事務將在一定程度上影響歐盟對美貿易談判的統一立場。美對歐在政治和經貿上的精心施壓與“算計”，由此可見一斑。



面對特朗普的關稅威脅，歐盟方面近期悄然採取了一系列動作應對，試圖在多個層面維持既有談判立場，化解美方關稅威脅壓力。在這些措施中，既包括強化內部統一立場的“內功”，亦有聯合其他國家在WTO層面維繫多邊體制的“外功”，可謂“內外兼修”。



在近期國際貿易緊張局勢有所升級後，歐盟政商界應對美方關稅威脅的緊迫感明顯上升。美方為達成有利於己的貿易協定，採取“極限施壓”的單邊主義行徑，不僅引發歐洲主流輿論的反感與擔憂，也促使歐盟機構開始加緊制定相關對策。此間有歐盟官員表示，對歐盟而言，保持內部統一團結是應對歐美貿易談判的重中之重。此前，美方為迫使歐方接受談判條件，頻頻向歐盟打出“汽車關稅牌”，意圖重點施壓德國等歐盟汽車生產大國，迫使歐盟內部對美貿易立場發生變化。針對此問題，歐盟希望各成員國能夠通過頻繁的政策溝通，強化對美貿易談判的統一立場。



除此之外，歐盟還著眼借助WTO等多邊貿易機制，牽制美方的單邊主義行徑。目前，美國政府一方面阻礙WTO上訴機制運轉，另一方面頻頻發出違反WTO的關稅威脅，其他WTO成員未來極有可能面對“上訴無門”的危險局面。據悉，針對上述問題，歐盟各成員國已於5月20日授權歐盟委員會，要求歐盟駐WTO貿易團隊開啟與其他WTO成員的協調進程，重點商討改革WTO上訴機制的“B計劃”，以保障全球多邊機制正常運行。



歐盟與美國的經濟發展程度、市場規模、總體經濟實力大致相仿，加之此前歐盟分別與加拿大、日本等發達經濟體達成了雙邊貿易協定，率先為一些貿易合作標準劃定了標準，美國政府未來可能很難以單純加征關稅的形式迫使歐盟接受美方談判條件。更重要的是，由於美方粗暴的貿易單邊主義行徑已經引發了全球動蕩，未來美國政府恐將陷入“失道者寡助”的尷尬境地，特朗普曾經那句“貿易戰很好贏”也注定將成為全球化歷史進程中的一個笑柄。