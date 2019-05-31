否認調動有忠臣名單　韓：難道有奸臣名單？

韓國瑜30日晚間在高雄大社跟農民座談前受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月31日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜曾對外表示6月3日市政總質詢結束後會有一波人事調整，卻傳出有所謂的“忠誠名單”，韓國瑜5月30日晚間前往大社與農民座談，回應人事調整絕對無過度政治聯想，更沒有所謂“忠臣名單”，強調自己絕對不搞“秋後算帳”。韓還反問媒體“，那另一份不就有奸臣名單？這怎麼可能！”



韓國瑜30日晚間在大社跟農民進行座談會，會前受訪時回應，6月市政總質詢後的人事調動，是希望很健康很正常的調動，絕對不是秋後算帳，他自己不來這一套的！



大多數軍公教都是在工作崗位上認真工作，但如果局處長認為單位的人在配合、指揮上有需要調動，他都會予以尊重，所以會調整部分人事，但是絕對沒有政治性的過當聯想，也沒有所謂忠臣名單。



韓國瑜更反問“一旦有忠臣名單，那就會有奸臣名單嗎？這怎麼可能捏？我們領導一個市政府，怎麼會分成忠臣跟奸臣，這是完全錯誤的，絕對不會做這種事，都是正常調動。”



韓國瑜說，相信公務人員都是為“國家”盡忠，為人民服務，不搞黑色恐怖跟白色恐怖，不來這套，這對台灣社會跟治理高雄市一點幫助都沒有，請大家放心。