美國股市十年牛市基礎面臨不確定性

中評社北京5月31日電／自2009年3月美國股市從次貸危機陰影中走出來，開始進入一輪新的牛市，至今已超過十年。分析這一輪十年牛市，很多人認為美股的持續上漲和次貸危機後美國經濟復甦有一定關係，更重要的是金融危機後美聯儲採取的一系列寬鬆政策和降低利率的措施，大量資金湧入美股，導致股市持續上漲。由於美股科技公司利潤高速增長，加之部分公司大量回購股份，使得科技股成為推動美股上漲的生力軍。然而這樣的好日子看上去就要結束了。特朗普的貿易政策會嚴重破壞美股上漲的推動因素，促使美國經濟、金融政策和科技公司預期盈利發生根本性改變，衝擊美股牛市基礎。



特朗普的貿易保護政策已經給美國農業、工業帶來了一定衝擊，其後果多少可以從上世紀20年代末的美國大蕭條得到啟示。1929年胡佛就任美國總統，當時美國產能已嚴重過剩，出於保護農業和製造業，參議員斯穆特和眾議員霍利同年提出了《斯穆特-霍利關稅法》，第二年得以通過。該法案對包含鞋和靴子在內的超過兩萬種商品開始徵稅或提高稅率，最終將平均關稅提升至45%，農產品關稅更是被提高至平均接近49%。《斯穆特-霍利關稅法》無視經濟發展規律，強行提高進口商品關稅的行為，招致了加拿大、新西蘭、法國、瑞士等60多個貿易夥伴國紛紛採取提高關稅或抵制外國商品的報復行為，全球掀起了貿易保護主義的風潮。貿易壁壘加劇了全球經濟危機，截至到1933年，全球貿易總量只有1929的1/3。沒有任何商品能在這場災難中得到幸免，美國汽車產量於1929達成的巔峰紀錄直到50年代才被打破。大蕭條沉重打擊了美國股市，1932年道瓊斯指數從歷史最高點的341點大跌至41點，直到1954年才回到大蕭條前的最高紀錄。



具有諷刺意味的是，《斯穆特-霍利關稅法》的本意是保護美國農產品不受外國產品的衝擊，但是由於其他國家的關稅報復政策，使美國農產品出口遭到重創，大量農產品積壓在農民手中賣不出去，價格大幅下跌，農民收入急劇下降，成了關稅壁壘政策的最大受害者。儘管這一幕目前還沒有在美國全面上演，但美國農民已經感受到了巨大衝擊，為了緩解農民們的壓力，特朗普政府給他們提供了兩百多億美元的財政補貼，但不少農民並不買賬，他們喊出了要市場不要補貼的口號。



貿易保護主義政策給本來就不景氣的當前世界經濟帶來衝擊，引起全球貿易增長下滑，幾個重要國際組織因此下調了全球經濟增長預測，其對美國經濟的負面影響也開始顯現。美國汽車巨頭福特去年就表示，對進口鋼、鋁產品加征關稅，使該公司格外增加了10億美元的成本。為了節省開支，福特已啟動了裁員7000人的計劃。摩根士丹利分析師亞當·喬納斯(Adam Jonas)認為，受貿易糾紛影響，福特需要在其現有裁員計劃的基礎之上再裁員2.3萬名員工，總計3萬人，才能渡過市場寒冬。1930年《斯穆特-霍利關稅法》通過時，美國的失業率為6%，但第二年就急劇上升至15%，第三年竟上升到26%。實行加征關稅政策的目的之一是保護就業，但結果卻常常是事與願違。



美股十年牛市中，代表科技股走勢的納斯達克指數最高上漲了543%，遠遠超過道瓊斯指數最高上漲的309%，這說明科技股上漲是美股牛市的重要推動力。美國的重要科技企業中，蘋果、微軟、因特爾、IBM等都是以中國為重要市場。中國半導體市場占全球半導體市場份額接近60%，高通、博通等芯片公司中國業務收入占比超過50%，美國科技公司面臨失去這一巨大市場的風險。限制中國公司與美國科技公司交易，不可避免地會影響到美國科技公司的業務經營，導致其收入下降、利潤減少。美國已經有幾家中小型芯片公司因停止與中國企業交易，下調了收入預測。



通貨膨脹和經濟所受的關稅影響，很大程度上取決於新關稅實施的時間長度和美國進口商多久能找到取代之前供應的替代品。現在尚無法得知貿易爭端會持續多久，但可預見的是美國對大量進口商品持久加稅，將會引起美國國內物價上漲。儘管特朗普稱加征關稅將由出口國企業買單，但多數研究表明，加征關稅將由美國進口商買單。國際貨幣基金組織最新報告也指出，因關稅上升造成的成本增加幾乎全部由美國進口商承擔，部分關稅已經被轉嫁給了美國消費者。就連一直贊同特朗普觀點的美國財長姆努欽，近日也承認加征關稅會影響美國消費者。以耐克、阿迪達斯為代表的173家制鞋及鞋類零售公司日前聯名簽署了一封致特朗普總統的公開信，呼籲白宮重新考慮對中國製造的鞋類商品加征關稅，稱加稅對消費者、企業和美國經濟會造成災難性的影響。雖然部分產品可以從其他國家採購，但沃爾瑪仍有26%的商品需要從中國進口，暫無其他國家可替代，沃爾瑪聲稱這些商品將會漲價，加稅最終會轉嫁到消費者身上。即便能在其他國家找到替代品，這些替代品的價格也會比原有商品價格高。目前美國通脹率處於較低水平，但隨著對進口商品加稅的持續以及由此帶來的貿易脫鈎和供應鏈重構，總體進口商品價格上漲是大概率事件，那些用進口原材料在美國加工成成品的商品也會因加征關稅而漲價。如果物價水平總體上升，美聯儲的貨幣政策將會發生改變，收縮流動性、加息就有可能成為政策選項，對美國股市產生負面影響。



美股十年牛市給美國社會創造了巨額財富，但這些財富並不會固化。美股歷史上1929—1932年、1970—1974年分別出現了大熊市，兩次熊市將1921—1929年、1949—1969年股市上漲所積累的財富消滅殆盡。消滅財富的時間要比積累財富的時間快得多。從經濟增長前景、貨幣政策變化以及科技公司所面臨的巨大壓力等方面來看，美股十年牛市的基礎已經發生動搖。如果美國股市走勢發生根本性改變，將會造成全球金融市場動蕩，給世界經濟增長帶來新的衝擊。



來源：證券時報網作者：常文武