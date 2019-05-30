央行：支持民營小微企業政策取得積極成效

中評社北京5月30日電／中國人民銀行行長易綱30日表示，前期一系列支持民營企業和小微企業發展的政策取得了積極成效。截至今年4月，普惠型小微企業貸款餘額約10萬億元，同比增長20%，支持小微企業2300多萬戶。



新華社消息，易綱在30日舉行的2019金融街論壇年會上表示，民營和小微企業融資難融資貴問題從根本上說是金融供給不適合經濟轉型和高質量發展的需要，是金融供給和需求矛盾的具體體現。解決好民營企業和小微企業信貸支持和直接融資問題，是現在最重要的任務。



他表示，近年來，人民銀行高度重視支持民營和小微企業的發展，以“幾家抬”的方式形成政策合力，通過設計信貸、債券和股票融資三支箭的政策，加大對民營和小微企業的金融支持。



他說，今年5月15日開始對服務縣域的中小銀行實行較低的存款準備金率，約1000家農村商業銀行的法定存款準備金率從11%降到8%，分三次落實到位，共釋放資金約3000億元。



在民營企業發債方面，易綱表示，人民銀行去年10月份創建了民營企業債券融資支持工具，對民營企業發債的信用進行擔保。到目前為止，發債工具已經發出87支，金額將近400億元。由於政策帶動的間接發行的民營企業信用債數量更多。



易綱表示，下一步人民銀行將和相關部門一起共同努力，確保實現今年國有大型銀行小微企業貸款餘額同比增長30%以上，小微企業信貸綜合融資成本降低1%的目標。