戴立安：三足鼎立加手機民調　蔡已贏了

戴立安。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）民進黨29日中執會通過新版2020初選辦法，民調專家戴立安接受中評社訪問表示，去年九合一選舉之後，無黨籍台北市長柯文哲、蔡英文等同撕破臉，雙方支持者有明顯區隔，支持柯的人不會支持蔡。但相反的，賴清德與柯文哲支持者比較有重疊性，因此柯不選時，賴的民調會升高，主要是支持柯的票流給賴。這也是為什麼蔡英文陣營要求除了國民黨人選外，一定要納入柯文哲。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



《美麗島電子報》30日發佈5月國政民調顯示，若民進黨派出賴清德參選，對國民黨韓國瑜和柯文哲時，柯以31.6%勝於韓28.4%與賴23.4%；若民進黨派出蔡英文參選，對上韓國瑜和柯文哲時，柯以29.3%略勝於韓27.9%與蔡26.9%



戴立安表示，民進黨中執會通過手機與市話民調各佔一半，並且納入柯文哲民調，這都是對蔡英文有利的民調方式。目前通過的初選規則來說，民調結果應該是蔡勝出了。



他表示，加入柯文哲進行民調，會吸收到、影響到賴清德的支持度，不過手機民調若是嚴謹進行，對民調結果來說應該不會有差異。但現在賴陣營應該是擔心抽樣的問題，加上手機過去民進黨沒有門號，現在又傳出蔡陣營蒐集一大推門號，大家都會擔心，哪會知道電話號碼哪來？可能新辦或是其他？民進黨必須要做到防弊，要讓支持者放心。



戴立安也說，5月民調與4月相比，柯文哲民調趨勢是有上升，柯波動會比較大，因為柯現在是被動角色，就像水庫一樣，是被調節的角色，柯民調高不是他做了什麼事情。柯民調高建築在藍綠陣營做得很差，而柯文哲支持度若下降比較多就是流向民進黨，“柯若不選，支持的票多流動給賴，流給蔡比較少”。



戴立安對中評社分析，柯文哲不選，他的票流向賴比例多，但是柯現在民調高，其實沒有做什麼事情，只是柯是藍綠陣營都可以接受的人，除了深藍、深綠光譜一定支持兩大黨外，其他淺藍淺綠的人，會認為柯是次要選擇，他們是有可能支持柯，如果兩黨不爭氣，不滿兩黨的票，都可能流到柯。



他表示，柯文哲民調受到外部影響比較多，等民進黨6月決定人選，國民黨7月決定人選，兩黨確定人選，會集中火力攻防，藍綠對決加深，操作得不好時，柯民調就可能變高，但藍綠若情勢很強，可能柯就被邊緣化。



戴立安表示，民進黨目前看起來是蔡英文出來，國民黨則是韓國於或是郭台銘出來參選。但國民黨還在初選中，蔡、賴懸殊又大，蔡英文目前看起來有點好整以暇，蔡賴是不對等競爭，不管是520執政周年，或是台美關係，都是有利蔡。蔡英文已經在打大選，同時邊緣化賴清德。



他表示，對賴清德來說，當然不希望民調納入柯文哲，且民調放郭台銘比放韓國瑜對賴更有利，郭台銘與蔡英文有些票比較類似，中間選民等與蔡支持度有點重疊



戴立安認為，柯蔡去年選舉交惡以來，因為提名民進黨姚文智參選台北市長，變成柯支持者與蔡英文有很大區隔，支持者分道揚鑣，重疊性不高。柯支持者不滿蔡，但是柯跟賴重疊性高，一部分綠營支持者挺賴，但也支持柯。



蔡英文該怎麼衝高民調，戴立安說，蔡民調現在算是高點，今年一月開始強硬回應大陸，加上316“立委”補選，以及賴清德出來參選，對民進黨都是提昇士氣，就像是郭台銘參選，藍軍士氣也有起來。