中評關注：邀友台美參議員訪台　蔡猛衝民調

友台派美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）將快閃訪台。（資料照：“總統府”提供） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）台美關係最近常有新聞，“北美事務協調委員會”上周更名為“台灣美國事務委員會”，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner，R－CO）上周快閃訪台，6月2日將在台北賓館舉行記者會談美台關係。在蔡英文衝刺民進黨初選之際，台美關係幾乎每周都有新動作，似乎別有含意。



台“外交部”5月30日晚間發佈新聞稿提到，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner， R－CO）偕幕僚一行4人於6月2日至3日訪台。在台停留期間將與蔡政府高層會晤，就如何持續強化台美經貿、安全關係，以及區域情勢現況等議題交換意見，“外交部”對於賈德納主席來訪表達誠摯歡迎。



這項消息先由美國在台協會（AIT）發佈，接著“外交部”再發佈新聞，美方與蔡政府默契十足。



“外交部”表示，賈德納主席為台灣在美國國會長期堅定友人，不僅連續4年訪問台灣，也持續不斷在美國國會以具體行動為台灣發聲，包括於5月23日再度提出助我維繫邦交的“台北法案”，並於4月4日領銜提出“重新確認美國對台灣及對執行《台灣關係法》之承諾”決議案，另曾與3月間在“國會”發起致特朗普總統聯名函，呼籲美政府儘速派遣“閣員”訪台，表達對維繫台灣國際生存空間及強化台美關係的一貫支持立場。



“外交部”也說，由衷感謝賈德納主席對台灣各項議題鼎力相助。本年適逢《台灣關係法》立法40週年，台美除共同規劃舉辦一系列紀念活動外，也持續積極推動美國政要來台，見證台美恆久密切的夥伴關係。相信賈德納主席此行有助於進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。