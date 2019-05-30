萬名華人華僑在湖北隨州共拜炎帝始祖

中評社北京5月30日電／己亥年世界華人炎帝故里尋根節開幕式暨拜謁炎帝神農大典30日在湖北省隨州市隆重舉行。來自30多個國家及地區的華人華僑及社會各界代表近萬人齊聚烈山，共拜炎帝始祖，祈福中華。



新華社消息，華夏同始祖，天下共烈山。30日是農曆四月二十六日，相傳這一天是炎帝的誕生日。炎帝神農氏與黃帝軒轅氏被全球華人並稱為“文明初祖”。



上午8時38分，被稱為“華夏正音”、出土於湖北隨州的編鐘敲響，古樂悠遠，拉開當日開幕式的序幕。在隨後的奉請儀式中，禮祭神農方陣、走向復興方陣、根系四海方陣等群體沿著廣場中軸線依次入場。熱烈的《扶犁樂舞》後，大典進入拜祖儀式，現場全體人員依次面向炎帝神農大殿內聖像鞠躬行施拜禮。



在恭讀頌祖文環節，來自北京大學、復旦大學、武漢大學等五所高校的大學生代表率青年學子恭讀《頌炎帝文》。最後，拜謁大典在來自中國、俄羅斯、喀麥隆、古巴、西班牙的青年歌手合唱歌曲《我愛你，中國》中落幕。



這項自2009年開始舉辦的活動，加強了海內外經濟文化交流，增強了炎黃子孫的向心力和凝聚力。“隨州神農祭典”項目已於2011年入選國家級非物質文化遺產。



據介紹，本屆尋根節的主題為“四海一家親，共圓中國夢”，由國務院台灣事務辦公室、中國文學藝術界聯合會、中華全國歸國華僑聯合會、中華炎黃文化研究會、湖北省人民政府聯合主辦。