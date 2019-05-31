挺韓造勢前二天　吳子嘉爆料有用心

美麗島電子報董事長吳子嘉30日爆料高雄市長韓國瑜有婚外情、私生女，時機敏感，令人懷疑有其他政治目的。（中評社 資料照） 中評社高雄5月31日電（記者 高易伸）美麗島電子報董事長吳子嘉30日指中國國民黨高雄市長韓國瑜跟一名“新莊王小姐”有婚外情，且育有一名10來歲私生女，韓已決定提告。吳爆料內容有待證實，但時機點非常敏感，就選在韓6月1日府前凱道大會師前兩日。會不會招致反效果，反而激發更多死忠韓粉現身？



韓國瑜30日晚間表示，此事已委請律師準備提出誹謗告訴。這兩年來他被抹黑很多，包括菜蟲、流氓、黑道、中共賣台同路人、土包子等。去年他選高雄市長，某位電視主持人來高雄說他當市長後會把高雄賣掉，高雄會插滿五星旗。他到北檢提告時最後一刻撤回，因為不想人與人之間關係這麼不和諧，自己一直信奉愛與包容，但並不是窩囊與退縮。



韓國瑜6月1日即將上凱道演說，這場造勢被視為攸關韓2020的“生死門”，人數如果太少，韓面子掛不住，氣勢會掉下來。韓整個5月都被關在議會備詢，面對一次次的市政檢驗、政敵打擊、媒體與同黨對手攻擊，只能被動忍耐。如今又爆發出“婚外情與私生女”的指控。韓國瑜的處境當真四面楚歌，“獵巫”式的攻擊，是台灣政治最不堪。



私生女婚外情經由司法可以釐清一切，但需要時間。吳子嘉爆料的真偽不可能在二天之內有答案。只是在這個時間點也太敏感了。

