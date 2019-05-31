中評關注：國防部記者會回應多個涉台問題

吳謙回答多個涉台問題（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）國防部30日召開例行記者會，發言人吳謙回答記者提問，因近期熱點問題較多，中美關係尤其受矚目，發布會長達兩個小時，共問答23個問題。台灣問題在發布會上三度被問到，涉及美國打“台灣牌”、台灣軍演等，熱度居高不下。



吳謙在回答中多次強調，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。



針對美方最近頻繁打“台灣牌”，吳謙表示，美國妄圖“以台制華”，這完全是痴心妄想。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在“玩火”，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。



吳謙還對“台獨”分子提出正告：“台獨”是台海和平穩定的最大現實威脅，是台灣同胞根本利益的最大禍害。我們堅持“和平統一、一國兩制”方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，但堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑，任何以武謀“獨”的企圖注定沒有出路。搞“台獨”，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。搞“台獨”就是死路一條，搞武力對抗沒有出路。



吳謙也表明了解放軍在台灣問題上的立場與態度：中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。