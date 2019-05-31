快評：美國“以台制華”　大陸強勢回擊

中評社快評／美國近期一邊升級對華貿易戰，一邊在涉台問題上動作頻頻，包括眾議院通過法案重申美國對台承諾；美艦頻繁過航台灣海峽；美台“國安”高層首度會晤；高調慶祝所謂“與台灣關係法”成法40周年等。面對美台挑釁，大陸勢將被逼亮劍，作出強勢回擊。



大陸國防部新聞發言人吳謙昨天在記者會上義正詞嚴，表明了大陸的立埸、態度。吳謙指出，美方最近頻繁打“台灣牌”，妄圖“以台制華”，完全是痴心妄想。吳謙還說，我們還注意到民進黨當局的一系列分裂言行；搞“台獨”，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。



前幾天人民日報就中美貿易戰刊登的一篇評論文章，世人關注，文章稱，美國不要低估中國的反制能力，“勿謂言之不預”。大陸國防部昨天就多個涉台問題的回應，同樣值得關注，大陸必出手，美台不可誤判。



台海緊張情勢正在增溫，關鍵在於美方持續出手“台灣牌”，企圖“以台制華”，而台灣主政者的政策則進一步倒向美國，錯把“踩線”當政績。中美關係與兩岸關係都已種下更多不確定的危險種子。



美國挑起激烈對決，中國大陸風雨不動安如山。台灣亟須認清現實，如台大教授張麟徵近日所言，美國正無所不用其極大打“台灣牌”，台灣要看清楚，“勢不在台灣這一方，你怎麼抱美國的大腿都沒有用，最後就成為犧牲者”。