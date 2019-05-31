蔡正元冷眼看藍初選　盤點大咖行情起落

“國會政黨聯盟”黨總顧問、前國民黨“立委”蔡正元。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北5月31日電（記者 倪鴻祥）前國民黨“立委”、“國會政黨聯盟”黨總顧問蔡正元接受中評社訪問表示，前“立法院長”、不分區“立委”王金平不可能獲得中國國民黨2020提名，但王應有十幾萬票影響力，國民黨要防王金平脫黨參選。



爭取國民黨2020提名的有6個人，分別是高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”、不分區“立委”王金平、前台北縣長周錫瑋、台大政治系教授張亞中。



曾連任4屆“立委”、國民黨文傳會主委、政策會執行長的蔡正元選戰經驗豐富，他分析，6人之中，韓國瑜勝算最大，另外5人各有不同的問題，難以和韓抗衡。



蔡正元表示，一般小老百姓看政治人物跟看電影明星是沒什麼兩樣，選民投你一票並不需要講理由，一般的選民不像政黨工作者、從政人員、媒體記者會想那麼多，投票是靠直覺。



他指出，民調處於第二的郭台銘雖然努力追趕，但不可能贏過韓國瑜，因為郭最大的問題是魅力太差了，政治人物最重要的能力就是隨機回答的能力要很強，郭照稿唸是有板有眼，可是幾乎完全沒有即時回應的語言魅力；郭台銘經常戴上國旗帽把臉遮起來，好像代表很忠心愛國，但多數老百姓並不認識郭，而且只要和郭近身接觸過的人講郭講話，會感覺像一個“糟老頭”。



民調不高的王金平，一再質疑初選採全民調方式不公平。蔡正元說，大家會認為這是他的個人需求，王金平當然會為他個人的利益講話，所以質疑並不會傷到國民黨。



蔡正元指出，王金平沒有魅力，他是靠以前的人脈關係所建構的基礎，例如前花蓮縣長傅崐萁、台中紅黑兩派、雲林張榮味、張麗善都曾是他的人脈、樁腳，現在都轉向挺韓國瑜了。但王應該還有十多萬票的影響力，所以國民黨必須要防王脫黨參選，如果脫黨參選就是國民黨的惡夢。會影響國民黨2020勝選機會，但目前還看不出王會不會脫黨參選；另外也有人猜“蔡王配”（蔡英文、王金平），現在也不敢確定有無可能。



對於朱立倫，蔡正元直接說“再見、拜拜”，因為民眾認為朱是“政治精算師”，這是很負面的評價，朱在北部還有點支持度，但中南部完全不行。



至於外界猜測王金平與朱立倫等人明知不可為而為，是在爭藍營重返執政後的“行政院長”，蔡正元認為兩人都不可能當“行政院長”，他反問，不論是韓國瑜或郭台銘當選，沒事找王、朱當“行政院長”幹嘛？