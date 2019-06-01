蔡正元稱妙天握30萬票　韓郭王都曾求助

“國會政黨聯盟”黨總顧問、前國民黨“立委”蔡正元。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北6月1日電（記者 倪鴻祥）“國會政黨聯盟”黨由低調神秘的妙天禪師於2018年10月18日設立並出任創黨主席。受邀擔任總顧問的前國民黨“立委”蔡正元接受中評社訪問表示，妙天的支持者跨越藍綠，估計有30萬票的影響力，2020“立委”選舉將推人參選，並讓妙天掛不分區“立委”首席，爭取進入“立法院”。



蔡正元進一步分析，2020大選三足鼎立，國民黨、民進黨與無黨籍台北市長柯文哲各有三成實力，第一名與第二名的差距很可能不會超過30萬票，應有30萬票影響力的妙天會是2020大選的仲裁者。“國會黨”主張兩岸簽訂和平協議，他也透露，王金平、郭台銘、韓國瑜都曾與“妙天”見面爭取支持。



妙天因與前花蓮縣長傅崐萁等主辦6月1日挺韓國瑜參選2020活動，受到矚目。



妙天原名黃明亮，1934年生，屏東縣人，國防管理學院畢業，軍職退休後皈依臨濟宗第84代在家居士宗師敬哉禪師，1974年開始正式修行，閉關清修，1983年在台北市成立首間道場，此後陸續在各地成立道場、基金會。目前“國會黨”部位於忠孝東路二段、金山南路與齊東街交口的金融中心大樓內，該大樓共有22層，“國會黨”有3個辦公樓層，分散在3、4、5樓內，入口不但管制進出，櫃台與內部辦公室也分門、分室，讓已經蒙著面紗的“國會黨”更添神秘。



蔡正元的總顧問辦公室位於4樓，櫃台入口進去右側的獨立房間，和其他公司將總顧問室設在最裡面的慣例截然不同，他幽默的說“總顧問”是負責看門。



蔡正元表示，過去選台北市內湖、南港區“立委”時，妙天許多弟子都有幫忙輔選，但與妙天不熟，去年九合一選舉結束後受到邀請，讓他這位“立院”老兵”還能有所用。



他指出，他在“國會黨”成立後才被找來當總顧問，所以一直沒和妙天談創黨理念、運作、人數等問題，但基本上“國會黨”立場鮮明，提出4大主張在社會上接受度蠻高的，妙天協助高雄市長韓國瑜，社會也高度贊同。



他說，“國會黨”是柔性政黨，比韓國瑜還強調“愛與包容”，不會排斥其他黨員加入，就算是主張“台獨”的人來也會感化；妙天的支持者跨越藍綠，而且多半是年輕人或中年人，估計2020大選時應有30萬票的影響力。

