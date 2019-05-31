大華網：賴清德成了台灣民主的荒謬劇人物

賴清德 中評社香港5月31日電／民進黨初選這一場戲雖說還沒有到結尾，但結局應該很清楚了。



大華網路報今天專欄文章說，民進黨中執會日前以所謂共識決的方式更改初選辦法，將手機納入民調之中。賴清德對此一更改自然不滿，但除了在臉書上發發牢騷之外，也沒有其它反抗的方法了。當蔡英文再一次被媒體問到，如果輸掉初選時是否會支持賴清德時，仍一貫拒絕回答，就可以很清楚她的態度了。賴清德這時候應該清醒，無論如何，他是不可能代表民進黨參加初選了。賴清德註定成了民進黨的荒謬劇人物，甚至於可以說，他也成了台灣民主的荒謬劇人物。



賴清德是荒謬劇人物，而不是悲劇人物。悲劇人物是知其不可為而為之，最後甚至於犧牲性命也在所不惜。悲劇人物之所以存在，或者說，之所以得到觀眾打從心中的同情與尊敬，在於他知道自己行為所代表的意義，在於他心中沒有個人，在於他心中所想的是更崇高的價值。從這個角度來看，賴清德不能算是一個悲劇人物。



賴清德不是知其不可為而為之。他在登記之前，他是認為蔡英文已沒有希望贏得2020大選，他認為自己比蔡英文有希望，他也認為自己在民進黨初選中一定可以出線。所以說，他是認為自己大有可為，而不是知其不可為而為之。



賴清德參加初選，在他的參選聲明一開頭，就說自己決心要力挽狂瀾，而且他“擔心2020年若輸掉“總統”選舉，“立委”席次又大幅減少，則失去的不只是政權，台灣的主權和民主也將陷入空前的挑戰和危機！”在他的參選聲明中，我人並沒有看到他對民進黨為何在去年九合一選舉的失敗有任何的反省。