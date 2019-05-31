大華網路報：掩耳盜鈴　司馬昭之心！

中評社香港5月31日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，高度爭議的“中選會主委”人事案，日前在“立法院”藍綠激烈衝突下通過。媒體不斷質問，為什麼小英非要用一位“失敗者聯盟”的成員不可？除了想要介入選務的私心或陰謀之外，這位候選人毫無適任的資格或過人的長處。已經擺明了明年非選不可、甚至“非贏不可”的小英，寧願用“註銷黨籍”的手法來幫候選人解套，如此掩耳盜鈴之行徑，司馬昭之心，不僅貽笑大方，還讓人不寒而慄。



專欄說，小英政府行政不中立、無所不用其極的劣蹟，早已罄竹難書。大家記憶猶新的，當然是曾經百般刁難公投提案的“中選會”。但別忘了，即便是當初爭議不斷，後來為“九合一”選舉倉皇下台的前主委，起碼也是無黨籍。這就說明了“中選會”形式上維持選務中立的重要性，歷任“總統”在這個人選上，沒有人願意甘冒政治上的大不韙，去刻意犯規、觸犯眾怒，因為太明顯，而且不值得。



所以我們也不能指望，這次強渡關山之後，新任“中選會主委”能夠維持什麼行政中立。首先，他的位子本來就是欽定的，他必然知道他該怎麼“使命必達”。其次，這幾年有自稱“東廠”的“促轉會”，有自承“辦藍不辦綠”的“監委”，有專門清算在野黨的黨產會，有傳聞花錢養網軍的“農委會”，更有卡管到底的“教育部”，再多個已經前科累累的“中選會”，小英會避嫌嗎？否則她何必呢？



專欄指出，民主根源於法治，法治又表現在政黨的公平競爭。然而，小英政府自從黨政軍一把抓之後，從來無視於公平競爭的遊戲規則，反而動輒運用國家資源、多數暴力，不計代價，只求貫徹己意。人民眼睛是雪亮的，三秒勇的過關，再一次印證小英的缺乏反省能力；同時接下來，只要跟“中選會”有關的各項公投案，乃至明年“總統”、“立委”選舉的大小選務，只要出現任何爭議，小英都難辭其咎。划得來嗎？大家等著瞧吧！