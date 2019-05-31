星島：港或成美上市華企“後備車胎”

中評社香港5月31日電／中美貿易戰如火如荼，科技戰又升溫，冷戰在不同範疇開打，最近美國一些鷹派還倡議在股市開闢另一個戰場，對中國企業在美市場集資設障礙。



星島日報今天發表社論說，在這陰霾下，位列全球十大市值企業的阿里巴巴傳出有意來港作第二上市，令人留意會否有更多在美國上市的華企會選擇香港作為“後備車胎”。



中國副外長張漢暉，昨日形容美國的貿易制裁和關稅行為，是“赤裸裸的經濟恐怖主義、經濟沙文主義和經濟霸凌主義”。美國針對華為的種種手段，加上白宮近來有重拾人權牌之意，可能劍指全球監控器材市佔率排首兩位的兩家中國企業，其他華企看在眼裡，不能不有所防備。



社論說，人權本來不是特朗普政府的主要關注點，美媒卻報道，政府有意“懲罰”五家中國公司，如果此事屬實，將是特朗普首次以“人權牌”對付中國企業。此外，《紐約時報》近日更報道，有專家正討論白宮應否限制中國企業進入華爾街。



曾經擔任特朗普“國師”的班農，在二〇一七年失勢離開白宮後，正致力“活化”冷戰時成立的反共智庫“當前危機委員會”，近期就形容“中共對中國的管治是受到華爾街資助”，認為紐約證券交易所和納斯達克讓華企上市“可恥”，違反對機構投資者和美國國民退休金的受託責任，更形容“華爾街是中共的投資者關係部門”。