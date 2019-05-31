大華網路報：“不製造意外”能約束“漸獨”嗎

中評社香港5月31日電／大華網路報今天“點評”專欄說，美國在台協會前台北辦事處處長包道格，日前拜會高雄市長韓國瑜時表示，希望台灣在兩岸關係上不要製造意外，韓國瑜答說，他主張用“九二共識、反對“台獨”來處理兩岸關係。客觀而言，韓的說法更有高度，也才能夠真正做到穩定台海局勢。



如果不是聲勢甚強的韓國瑜有機會成為國民黨提名的“總統”候選人，多年來一直關切台海局勢和兩岸關係的包道格，也就不必藉著與韓國瑜見面而做出上述提醒。



然而，未來台灣僅僅不在兩岸關係上搞意外，是否就可穩住台海局勢、維持兩岸和平，仍是值得探究的。自上世紀九十年後期以來，美國至少兩次歷經台灣在兩岸關係上製造重大意外，並且因而至為惱怒。一次是1999年李登輝宣稱兩岸“是國與國關係，至少是特殊國與國關係”。此一定位違背了“中華民國憲法”對於兩岸同屬一個國家的精神，亦不符兩岸關係條例有關兩岸是地區與地區關係的規定。同時，大陸不可避免地認為李登輝意在“台獨”，於是宣布中斷兩岸協商機制，以及發動最大規模的對台軍事演習。美國一方面派來特使要求李登輝設法向大陸解釋，另方面唯恐台海危機不可收拾，一度準備從台灣撤出美國僑民。李登輝不得已退守“一個中國、兩個政治實體”的定位，並且不斷重申追求國家統一。



如所周知，參與製造“兩國論”這項意外的李登輝幕僚們，包括了蔡英文。後來李當局向美方來人承諾不會再有意外。至2002年，陳水扁違反自己曾做出不宣佈“台獨”等“四不一沒有”的保證，鼓吹兩岸“一邊一國”， 再次震動台海衝擊兩岸。再遭意外的美國又遣特使來台，而此時的陸委會主委為蔡英文，更居關鍵地位。因此，蔡以其經歷當然深知，製造意外將會同時引發美國與大陸的反彈和反制，這就是為何她競選時及執政後都標榜“維持兩岸現狀”。