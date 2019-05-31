郭台銘：當選後扁違反規定　就抓回去關

鴻海董事長郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電／爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘昨天接受電視節目專訪，被問及當選後要不要特赦陳水扁，郭台銘強調，陳水扁是否符合保外就醫條件都可以科學判斷，若證明他符合條件，其他受刑人也應該依照一樣的標準；如果他違反規定，就應該回籠、抓回去關。



郭台銘昨天接受政論節目《少康戰情室》主持人趙少康專訪，談到現在的軍公教退休基金經營管理績效不好，郭台銘說，如果他當選，會找全世界最好的基金管理公司來管理，不管賺錢還是虧錢，都要給5%的收益。他以新加坡主權基金淡馬錫為例，過去30年每年績效18%，今年比較不好，但也有12%。



郭台銘還說可以開徵富人稅，他舉例，排名前200∼500名富人課稅新台幣2億元，500名之後課稅新台幣1億元，如此稅收可增加上千億元，可以補軍公教被砍的年金。



此外，被問到曾在2015年股東會上怒嗆廢死團體，支持死刑“一個禮拜就槍決”，未來當選是否還維持此一主張？郭台銘表示，他要修正，會多加幾個月調查清楚，但要速審速決。台灣很多死刑案一拖十年，讓受害者家屬情何以堪？當你是受害者家屬時又做何感受？郭台銘強調，速審速決，可以達到“制止”的效果。

