傾綠名嘴連環黑韓　周偉航：反激韓粉上街頭

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電／針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉接連抹黑中國國民黨高雄市長韓國瑜，昨天更爆料韓有婚外情，並育有一女。輔仁大學哲學系助理教授周偉航昨日在評論節目上指出，爆料一出來，反而會激出韓粉出來挺韓。



挺韓團體發起6月1日在台北凱達格蘭大道府前舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師）。



周偉航在《新聞面對面》分析指出，吳子嘉是有計劃性的進攻，而且是局局鋪陳，韓國瑜現在正是急需炒熱6月1日和6月22日兩場造勢的階段，這個狀況一丟出來，就像滅火器一樣，讓韓國瑜沒辦法在第一時間去澄清並沒有在外面生一個小孩，去提告也不會立刻出現結果，可能會挫傷他6月1日和6月22日動員的氣勢。



周偉航點出，吳子嘉的爆料一出來，討厭韓國瑜的人更加確定自己的想法，支持韓國瑜的也會更加相信，有一股力量正在迫害韓國瑜，這樣再搞下去，會有相對兩面強化的效果，會激化選情。



周偉航說，韓粉已經悶很久，不只是因為韓國瑜被爆料抹黑這件事，在議會質詢的部分，其實韓粉就有一點噤聲，然後韓在選不選“總統”搖擺的時候，韓粉也被噤聲，那時所謂“非韓不投”的聲音被壓下來。不過，這兩周陰謀論的氛圍起來了，好像有人刻意要去傷害韓國瑜，韓粉就會出現護主的心態，會出來挺他，因為韓國瑜有難了，所以現在又看到“非韓不投”的聲音出來了。