大降日本農漁產品關稅　藍委斥違背民意

藍委費鴻泰。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電／蔡政府擬大降日本農漁產品及清酒關稅，遭質疑是為了核食公投透過降稅彌補日本。中國國民黨“立委”費鴻泰呼籲，台灣公投否決了日本核食的進口，蔡政府竟然轉個彎，假借因應“台巴經濟合作協定”將以調整關稅之名，以降低日本農漁產品進口關稅，此作法完全違背民意。



“立法院”財政委員會5月30日罕見動用表決權，民進黨“立委”以席次優勢，通過院版“海關進口稅則”部分稅則修正草案。修正案調降日本進口山藥、味噌、穀類酒等15項農漁水產品與加工食品的關稅稅率。“財政部”官員表示，日本清酒進口關稅稅率將由40%降為20%，估計反映在市場末端售價約降低9%至10%。



此波調整擬全面調降柳葉魚、蟳、海扇貝、墨魚、章魚、生鮮海扇貝、未燻製海扇貝、山藥、溫洲蜜柑、調製奶皮、味噌、蛋黃醬、沙拉醬、咖哩醬、穀類酒等15種農漁產關稅稅率，其輸入國多以日本為主。咖哩醬適用稅率從15%降為7.5%；味噌由現行30%調降為15%。



台媒報道，費鴻泰表示，新北市、南投縣每年山藥產量達1.3萬噸，如果降低日本進口山藥的稅率，一定會衝擊台灣農產品產業。穀類酒進口稅率，預計由40%降至20%。如果將清酒降稅，在未來日本高價清酒的價格，將和台灣的玉泉清酒等品牌價格差不多，“財政部”自己就是台灣菸酒的老闆，竟然還提這種法案來跟台酒競爭，台酒員工作何感想？



費鴻泰還質疑，“蔡英文、謝長廷，你們到底跟日本談了什麼？交易了什麼？”蔡政府原想偷渡逼全民吃核災食品，忘掉全民公投拒絕日本核食入台。蔡政府搞到犧牲全民健康不成，就給日本降低稅率。此種行為可能比割地賠款還丟失國格。



關務署署長謝鈴媛表示，以“立委”所關注的進口山藥為例，關稅調降後可能讓每公斤市場價格降低4元至5元。至於日本清酒，台灣菸酒公司預估其價格將降20元左右，日本清酒與台灣產製清酒的價差將縮小。