吳基逞：特朗普非常了解美國人在想什麼

中山大學企管系教授吳基逞。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月31日電（記者 高易伸）針對美中貿易大戰，中山大學企業管理學系教授吳基逞接受中評社專訪認為，美國對中國課徵高關稅，針對華為發禁令，當然中國可以等、可以拖，甚至可以賭美國總統特朗普不會連任，但特朗普非常理解美國基層選民的心理，畢竟美國不是選一個笨蛋出來。



吳基逞說，美中貿易大戰宛如兩隻大象打架，雙方都會受傷，也可能使其他國家得利，並牽動全球經貿發展。尤其中國正朝中國製造2025的總體目標邁進，希望達到製造大國與強國的境界，挑戰了美國總統特朗普的“讓美國再次偉大”、“美國優先”等政策。



吳基逞，1972年生，台南人。台灣大學數學系學士、台灣大學商研所碩士、博士。現為中山大學企管系教授，研究領域在個體經濟分析、賽局理論管理應用、行銷研究、多變量分析等。



對於美中衝突的影響，吳基逞認為，美國是老牌資本主義國家，美國總統特朗普上任以後摒棄過去對華談判的容忍策略，改採積極回應的作為，“打貿易戰”並不是真的要全面開戰，而是美方希望追求最佳利益。



不少經濟學家都呼籲美中貿易大戰不該進一步升級，但美國鷹派甚至提出現在就該對中國大陸正式開戰？解決美中貿易是特朗普對國內總統連任的賭注嗎？特朗普在國內也受到不少知名企業如Nike等跨國企業的呼籲，希望這項貿易大戰能儘速落幕，有何建議？