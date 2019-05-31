李進勇人事案　藍委齊轟綠營操作明年大選

藍委林奕華在“立院”國是論壇中直指李進勇人事案是為了操作選舉。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月31日電（記者 洪德諭）“立法院”日前通過“中選會主委”李進勇的人事案，過程中藍、綠委員爆發激烈衝突。31日“立法院”院會先舉行國是論壇，藍委再發動攻勢。藍委批評，李進勇的人事案，讓台灣民主蒙上陰影，一切都是為了操作選舉。民進黨多數暴力發揮的淋漓盡致，不只是“立法院”最黑暗的一天，更為“中選會”留下最恥辱的一天，這樣蠻橫輾壓民意政府要在明年用選票下架。



“立法院”31日召開院會進行國是論壇，113名“立委”僅8名泛藍委員登記發言，包括林奕華、柯呈枋、孔文吉、陳宜民、林德福、柯志恩、陳玉珍等。由於李進勇因過去為民進黨籍雲林縣長，政黨色彩濃厚遭國民黨質疑會有不中立之嫌，在國是論壇中“立委”提出上述看法。



柯志恩指出，民進黨自許民主進步、公平正義的政黨，3年多來口口聲聲說要愛台灣，但所作所為都是為了維護政權、自私自利，在“立法院”就可看出只要民進黨想要，有什麼不可以的，李進勇的人事案，即可看出多數暴力發揮的淋漓盡致，不只是“立法院”最黑暗的一天，更為“中選會”留下最恥辱的一天，打破“中選會”法制化以來，皆由無黨籍出任的慣例。



林奕華表示，李進勇的人事案讓台灣民主蒙上陰影，一切都是為了操作選舉，接下來還有“行政院”版選罷法修正草案，內容增訂對不實廣告可申請的緊急禁刊令，表面上是防治假新聞，實際上將用來操作大選箝制言論自由，也把應該要獨立公正審判的法院，當作操弄選舉的打手，也讓獨立“司法院”成為公審的幫兇，若未來修法通過，只要廣告不合民進黨的意，就由“東廠”直接認定下架。



陳宜民強調，李進勇日前才宣布成立正直辦公室，且在退選聲明上宣布終止政治生涯，如今變成“中選會主委”，與駐日代表謝長廷、“行政院長”蘇貞昌有異曲同工之妙。從李進勇的任命，就可看出民進黨高高在上，不願意虛心檢討，且蠻橫地輾壓民意，這樣政府要在明年用選票下架。