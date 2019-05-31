李艷秋向郭韓喊話：先處理楊秋興和孫大千

對於韓國瑜與郭台銘雙方陣營互嗆，李艷秋在臉書發表看法。（照片：“李艷秋的新聞夜總會”臉書） 中評社台北5月31日電／中國國民黨初選砲火猛烈，在民調前段班的高雄市韓國瑜與鴻海董事長郭台銘，雙方陣營不時有互批對手的激烈言論出現，資深媒體人李艷秋昨日在臉書發文表示，韓國瑜、郭台銘仍維持最起碼的和諧，但他們的代言人卻越來越離譜。韓的代言人是號稱最重要的幕僚及文膽孫大千，郭的代言人則是前高雄縣長楊秋興，她建議，韓、郭請先處理孫大千和楊秋興。



以下為“李艷秋的新聞夜總會”臉書全文：



郭台銘韓國瑜，先處理楊秋興和孫大千吧！



國民黨初選，看來是韓國瑜郭台銘相爭的局面，郭韓本尊都還維持了最起碼的和諧面貌，只不過他們的代言人越來越離譜。

要挑戰大位的人，除了自身條件外，另一個最好的觀察指標就是：他身邊站著什麼人？因為能站在他身邊的，是他倚重的、聽從的、能了解他內心的人。而這個人就是候選人的投射，也映照候選人的用人格局。



現在韓國瑜的代言人，號稱最重要的幕僚及文膽是孫大千



現在郭台銘的代言人，是幫韓國喻打下高雄的前高雄縣長楊秋興



這兩個人有一個共通點，就是他們都在不同的政治陣營中轉換，轉換的理由請去找谷歌大神，不再贅述；另一個共通點是，他們跟主帥都沒什麼淵源，一旦投入陣營卻能披肝瀝膽，攻擊對手的火力無人能及。



這兩個人也不相同，主要是他們投入雙方陣營的心態不同。孫大千年輕，政壇起落，總要有個靠山才能再起；鬥雞性格及口才讓他在韓營找到掌聲，加上韓國瑜最重要最具爭議的五點聲明也出自他手，把初選打成權貴對庶民二分法的主軸，看來也有他不少貢獻，可見韓對他倚重之深，他在短時間內就能乘風再起的能耐，令人刮目相看。



最近孫大千為韓黑新聞不斷，明示攻擊韓國瑜的有四個力量，除了一個是綠營以外，其他三個包括因誤會而決裂的朋友、非同根生的評論家、同根生的黨內同志，暗示韓國瑜其實大部分是被自己人黑了。雖然他沒有點名，但是我最喜歡對號入座，我應該就是非同根生的評論家之一吧！孫大千對我的指示是：如果批評的標準一致，會虛心接受。請問...你誰啊？我的評論是否標準一致，長期以來讀者自有評價，你算哪棵蔥啊？就算我不一致，你要怎樣？吃了三天飽飯，就真以為自己可以號令群眾喊打喊殺？我寫一篇文章問問韓國瑜都被歸納為攻擊韓的力量之一，那先前我也寫過對韓讚許的文章，怎不見你來磕頭感謝呢？幾位評論者都遭受韓粉攻擊，真假韓粉我根本不在乎，相信其他幾位朋友也見多了，不會受到干擾，但是最近卻有人或明或暗散佈‘有錢真好’，暗喻評論人拿了錢才反韓，這種不入流的手段，我相信不是韓國瑜能認同的，而是有自以為可以帶動韓粉風向的人在餵養挑撥。（要搞暗喻，誰不會啊？）



孫大千對‘同根生的黨內同志，捅刀比誰都勤’說法更惡毒，他完全效法東廠張天欽所說‘間接影射殺傷力最強’，所有參加初選的人都是嫌疑犯，黨主席吳敦義和黨工們也都別躲，孫大千製造出全黨反韓黑韓的悲情，但又不拿出實證，反而會讓大眾懷疑：全國民黨反韓，是不是代表韓也有問題啊？別忘了初選是全民調，選民會看在眼裡的。



韓國瑜繼續讓孫大千站在身邊，應該是覺得自己朋友太多吧！



楊秋興從韓營投向郭營，轉營的理由，就是不爽韓國瑜，他是懷著仇恨及報復離開的。不同於孫大千的陰損，楊秋興重砲加槍榴彈，明著公開幹韓國瑜。‘挺韓選“總統”就是詐騙集團共犯’‘韓國瑜忘恩負義、恩將仇報’、‘說Yes，Ido 太噁心’，這種火力沒燒向民進黨，在自家的初選就爆裂成這樣，真的很好奇，他跟韓國瑜之間到底發生什麼事？楊秋興不是在為郭董打戰，而是為自己出氣；他是復仇者，但沒有聯盟，如此的煙硝其實傷不了韓國瑜，倒會反傷郭台銘，郭已經予人霸氣強勢的形象，楊秋興的叫囂當然被視為郭台銘的授意或默許。難怪外界問郭台銘是否有下令？郭回說我有麼笨嗎？可見郭也覺得楊秋興的舉動是很笨的，但如果郭繼續讓楊站在身邊，就真的很笨了。



國民黨初選會不會像民進黨般撕破臉？端看郭韓二人如何處理楊秋興和孫大千二人。



啊！我好怕被罵標準不一致，都不說說小英、賴功德、柯阿北旁邊站著什麼人？賴和柯的旁邊都是陳水扁，蔡旁邊是邱義仁，看官隨便選吧！