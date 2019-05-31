市價59折新居屋熱爆　首日收2.3萬申請

新一期居屋開始接受申請，眾多市民昨日到房委會客務中心提交申請表。 中評社香港5月31日電／最新一期以市價59折出售的居屋，昨日起接受申請，至下月12日截止。昨日有不少市民親自前往樂富房委會客務中心索取及遞交申請表。截至下午5時左右，中心累計派出約15.7萬份申請表，而全日累計收到約2000份申請表。至於在網上申請方面，累計收到約1.4萬份居屋和7000份白居二申請。即首日共收2.3萬份申請表。有市民表示，有感私樓的價格高昂，加上今次居屋單位多，因此希望為子女試一試機會。



6屋苑共提供4871個單位



香港商報報道，最新一期居屋昨日起接受申請，至下月12日截止。今期居屋的6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵湧尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑，合共提供4871個單位，實用面積由275.5至568.3平方呎不等，售價方面由156萬元至529萬元。除此之外，有5個過去居屋項目的27個重售單位，也在今期開放申請。攪珠將在8月舉行，11月會進行揀樓。



今期居屋更是首次接受電子申請，申請者要在45分鐘內完成填寫表格，期間不能中途儲存資料。如果閒置申請超過2分鐘，申請過程則會被中止。



客務中心派15.7萬申請表



截至昨日下午5時，樂富房委會客務中心累計派出約15.7萬份申請表，當中約4.9萬份是“出售居者有其屋計劃（居屋）單位2019”綠表；10.8萬份是居屋／“白表居屋第二市場計劃（白居二）”白表。中心昨日累計收到約2000份居屋／白居二申請表。至於在網上申請方面，房委會累計收到約1.4萬份居屋和7000份白居二申請。



昨早大約8時開始，陸續有市民到樂富房委會客務中心排隊。有排隊的市民表示，自己一家四口居於300多呎的公屋單位，今次親身到房委會是替將大學畢業的女兒交“白表”申請表。她稱，自己的心水屋苑是葵湧尚文苑，即使抽中機會很小，但有見樓價高企，坦言沒有辦法為子女購買私人單位。她認為，今次提供的居屋單位較多，故希望試一試機會。



另一市民則表示，選擇親身到房委會排隊。他稱，擔心在45分鐘內，未必能在網上填妥資料。今次是為兩名兒子分別申請“綠表”和“白表”，期望能抽中何文田冠德苑的單位，自己一家五口得以一同居住。