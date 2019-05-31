萊坊：未來10年深圳樓價追及香港

中評社香港5月31日電／大灣區是近來的投資熱點，萊坊預期，今年大灣區城市樓價將整體上升5%至7%。特別是深圳樓價，如果繼續漲，未來十年可追及香港水平。



香港商報報道，今年4月，萊坊調查了全國70個城市的樓價情況，其中67個城市的樓價上升，1個持平，2個下降，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管紀言迅預期，今年一線城市樓價升2%至3%，二線城市則升3%至5%。



香港樓價方面，萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文料全年一般住宅樓價將平穩或微升，豪宅和超級豪宅則升5%。由於中美貿易戰持續影響市場氣氛，下半年樓市將較為波動，最多下跌5%。



大灣區樓價今年最多漲7%



林浩文補充，香港樓價上半年升幅達7%，高於預期；但由於中美貿易戰持續惡化及本港股市下滑，一手依然主導大市。不過，在港島供應較少的地區則採取惜售策略，發展商售樓策略似乎有所轉變，部分發展商把旗下樓盤轉賣為租。全年住宅銷售量會輕微上升，或會見5.8萬至6萬宗。



買地方面，林浩文預計，政府推地步伐會放緩，2019／2020年賣地收益料介乎1200億至1300億元（未計高鐵站商業地）。



商廈方面，萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶則認為，中美貿易戰導致不少租戶採取觀望態度，更多租戶想要搬遷到非核心區，削弱寫字樓租賃需求，寫字樓市場因此轉弱。她預期，港島區寫字樓租金將微跌1%至4%，九龍區租金升幅放緩，微升1%至3%，九龍非核心區增幅有可能為零。