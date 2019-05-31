李小加：可3層面破貿戰困局

李小加認為，中國可從金錢、行為和教育，以及國家信念這三大層面思考，如何去解決貿易戰困局。資料圖片 中評社香港5月31日電／中美貿易戰陷入僵局，雙方互相出動反制措施，市場預估兩國緊張關係仍會持續一段時間。港交所（0388）行政總裁李小加昨日出席論壇時認為，“解鈴還需繫鈴人”，要解決貿易戰，必須了解雙方需要，認為中國可從金錢、行為和教育，以及國家信念這三大層面思考，如何去解決貿易戰困局。



香港文匯報報道，李小加昨出席香港創業及私募投資協會（HKVCA）舉辦的中國私募投資高峰會時認為，若金錢能解決兩國的摩擦，對中國來說並不困難，最大的困難反而是中國可能要慢慢改變一些貿易上的“壞習慣”。改變壞習慣不但有利於他人，更可有利自己。至於教育及國家信念層面問題，李小加認為，這是中國自身的事，不需要任何人提出意見。如果美國想干涉甚至監管中國事務，那是無必要的，這些亦與美國無關係。

生科領域發展 中美並非敵人



李小加又指，貿易戰可能使企業對業務發展產生很多考慮，包括業務繼續留在中國內地、香港，還是到美國或其他地方發展。但他強調，中國經濟發展潛力大，香港亦有面向中國市場的優勢。現時中美貿易關係緊張，中美正在全球化與保護主義中競爭，但李小加認為，在生物科技領域上，中美並非敵人，因為生物科學的敵人只有一個，就是疾病。



出席同一場合的財庫局局長劉怡翔表示，中美貿易戰對所有國家均有影響，希望雙方能開展建設性對話，盡快達成共識。他又指，各國需維持多邊貿易主義，而非貿易保護主義。他又表示，中國是全球第二大經濟體，去年增長6.6%，較大部分經濟體發展較快。



創投協會：內地市場具活力



香港創業及私募投資協會會長曾光宇表示，當前中國國內生產總值增長有所放緩，“新經濟”領域在過去幾年中實現大幅增長。中國市場的活力及其不斷擴大的規模吸引了眾多市場投資者。作為區域內最大的行業協會之一，該會將繼續致力於與協會會員一同開拓思維及實施戰略從而在新的機遇中提升價值。