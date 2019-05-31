易綱：確保大行小微貸款增三成

易綱表示，人行近年通過多種方式加大對民營、小微企業金融支持，取得了積極成效。 中評社香港5月31日電／中國人民銀行行長易綱昨日在“2019金融街論壇年會”上表示，解決好民營企業和小微企業信貸支持和直接融資問題，是現在最重要的任務。人行要確保實現今年國有大型銀行小微企業貸款餘額同比增長30%以上、小微企業信貸綜合融資成本降低1%的目標。對此，受訪專家認為，國有大行在風險可控的情況下，加大對中小企業的扶持力度，體現了國家宏觀調控的方向。



破融資難須解決信用擔保難題



香港商報報道，易綱昨天指出，民營和小微企業的融資難融資貴的問題從根本上說是金融的供給不適合經濟轉型和高質量發展的需要，是金融供給和需求矛盾的具體體現。“解決好民營企業和小微企業信貸支持和直接融資問題，是我們現在最重要的任務。”



易綱提到，為促進上述問題得到解決，人行近幾年通過普惠金融定向降準、定向中期借貸便利、民企債券融資支持工具等方式加大對民營、小微企業的金融支持，取得了積極成效。根據易綱提供的數據，截止到今年4月，普惠小微企業貸款的餘額大數是10萬億元，同比增長了20%，增速度比上年末高了5%，支持小微企業2300多萬戶。分析人士認為，儘管人行在不斷加大支持民營和小微企業發展的力度，比如近幾年企圖通過在信貸、債券和股權三個方面來破解民營和小微企業的融資難、融資貴問題，但實際上並沒有從根本上解決困擾民營和小微企業的融資難題。由於中小微企業缺乏信用擔保和貸款抵押物，銀行在這方面較為惜貸，不敢對中小微企業發放貸款，這是根本原因所在。



招商銀行研發中心研究員趙野對記者分析稱，由於銀行無法實現對小微企業的風險管控問題，出於商業的本質，銀行在投放信貸方面存在一定的顧慮。但既然目前的國家政策方針有這樣的安排，作為國有大型銀行，有必要加大對民營和小微企業的扶持力度。“國有銀行本身就要承擔國家的一些宏觀調控職責，這跟其他商業銀行不一樣，他們本身有這樣的特殊性，應該在解決這個問題上做出更多的努力。因此，國有大型銀行小微企業貸款餘額同比增長30%以上，如果要做，是可以實現的。”趙野說。

