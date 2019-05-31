慘遭抹黃　韓國瑜：與妻討論過下午提告

韓國瑜回應吳子嘉“私生女”爆料，強調下午會正式提告。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月30日電（記者 高易伸）美麗島電子報董事長吳子嘉昨日爆料中國國民黨籍高雄市長韓國瑜跟“新莊王小姐”婚外情且育有一名10來歲私生女。針對爆料，韓決定一改“愛與包容”主張正式提出告訴。韓說，有跟太太（李佳芬）理性討論，我們下午會正式提告，所有跟這件事情有關的人都會應訊，相信真相自然會大白。



韓國瑜今日在議會備詢市長休息時間回應“私生女”問題。媒體詢問昨日爆發新聞後，為何一連取消幾次聯訪，包括今早7時的都取消？是否跟“王小姐”有關？



韓國瑜說，你們聯想太多了，我們希望未來市長聯訪可以定格化、標準化，未來一天固定兩場，對於發佈訊息、表述問題時比較知道時間。新聞媒體與市府互動大家也了解可以在哪個時間固定聯訪。



韓說如果每件事情都要不停督麥會比較混亂，因為我們活動很多，未來就固定上午一次、下午一次。尤其現在是市政總質詢期間，我還得趕快換衣服、洗澡，再來議會，所以上午7點的聯訪才取消，但現在還是受訪了，沒問題的。



媒體關心韓國瑜最近“被夾攻”會不會心力交瘁？



韓國瑜嘆，不是最近，而是已經兩年多了。從我離開北農一路到接下國民黨高雄市黨部主委、參選高雄市長、再到當選高雄市長，這些抹黑、中傷沒停過。遇到這些事情我是平常心的。

