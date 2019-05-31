福建出台探索兩岸融合發展新路實施意見

3月10日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平參加十三屆全國人大二次會議福建代表團的審議。 中評社香港5月31日電/福建省深入學習貫徹習近平總書記對福建工作的重要指示批示精神，深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述，日前出台了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》。



《實施意見》既“著眼大局大勢”，又“注重落實落細”，著力在海峽兩岸融合發展上先行先試、闖出新路。



能通先通 家更親近了



提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通

率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋



提升經貿合作暢通



打造兩岸共同市場。推進對台經貿合作信息匯聚與資源共享，推動涉稅交流合作。對重大龍頭類、示範類台資項目優先給予用地指標保障。新設立台企可按大陸企業申請註冊。



深化閩台優勢產業融合發展。支持優勢集成電路項目加快建設。加快古雷石化園區建設，支持台灣石化企業來閩投資，打造兩岸石化產業合作基地。建設南靖精密機械製造等產業園，鼓勵台灣工具機企業入駐。



加快對台金融合作先行先試。推進兩岸合資證券項目。將自貿試驗區內台企資本項下便利化試點政策擴展至全省。擴大向台胞頒發金融信用證書試點。推動建設服務台資企業的專業化區域性股權市場。探索人民幣與新台幣直接清算結算。



增強現代服務業合作新動能。推動在莆田媽祖健康城建設兩岸生技和醫療健康產業合作區。在閩投資的台資養老機構用電、用水、用氣按大陸同類企業標準執行，享受同等稅收優惠政策。推進廈門、泉州、平潭“兩岸冷鏈物流產業合作城市”建設。



對台農業合作持續走前頭。加快建設台灣農漁產品交易中心。爭取放寬台灣特色農機具、肥料、種子等進口許可。省級財政每年安排貼息資金扶持台灣農民創業園建設，設立一批閩台農業融合發展產業園區。台灣同胞取得的集體統一經營林地可辦理不動產登記，支持憑證融資開展抵押貸款。



提升對台貿易便利化水準。擴大金門酒廠、馬祖酒廠所生產的高粱酒在閩銷售。爭取設立五通碼頭進境免稅店。擴大台灣進口商品第三方檢測結果採信，推進閩台口岸監管無縫對接。推動對台小額貿易實行優質品牌產品“先放後檢”監管。推動閩台海鐵多式聯運，為台灣貨物經台閩歐班列運輸出口提供更便利的過境通關。



支持台資企業創新發展。推動台企科創板上市，台企股份制改造享受同等獎補。推動閩台合作建設高水準科研創新平台，符合福建省產業轉型升級需求的，給予專項資金支持。

