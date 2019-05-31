蔡英文台南出席活動　本土派大老黃崑虎同框

蔡英文和出席職人影片發表活動的來賓們合影。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月31日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選民調剩10天，兼任中華文化總會會長的蔡英文，31日直抵賴清德根據地台南後壁，參加總會錄製29歲製月琴師林宗範投入台灣傳統製琴及曲兿的短片發表會，在地的本土派大老“總統府國策顧問”黃崑虎也到場和蔡同框。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



今天上午在台南陪同蔡英文出席活動的人士有文化總會副會長江春男、文化總會秘書長林錦昌之外，住在後壁的本土派大老、“總統府國策顧問”黃崑虎，以及台南市長黃偉哲。



對於電子媒體陸續公布的初選民調，蔡英文受訪表示現在是初選的競爭期，她不便多做評估。



蔡31日在台南後壁除了出席職人影片發表，還有無人機在農業上的運用、參拜廟宇。活動主軸放在保存本土文化資產以及農業的發展。



文化總會自2017年8月起，在傳統技藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，拍攝《匠人魂》系列短片，記錄傳統技藝與創新技藝領域中的專注身影，為無形文化資產傳承製作影像備忘錄。今天發表的月琴篇取名“土地吟遊人”，內容介紹台南後壁區本協庄一位年僅29歲的製月琴師林宗範，以台灣在地的木料打造出各形各色的月琴、三弦、大廣弦等樂器，以及如何自訂弧度優雅的琴柄，讓每一支手做樂器形色兼備的歷程。