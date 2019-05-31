G20峰會前　港股難脫困

中評社香港5月31日電／市場憂慮內地會打出“稀土牌”，令貿易戰進一步升級，加上美國長短國債孳息“倒掛”的情況加劇，港股在期指結算日再跌120點，收報27，114點，連跌第二日，再創今年1月以來最低，昨日成交也僅767億元。



香港文匯報報道，市場人士指出，“五窮月”差不多結束，但港股的弱勢肯定未完結，大市起碼要待中美“元首”下月在G20峰會上會面後，才會有明顯方向。



美長短債收益倒掛加劇



耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬表示，中美貿易戰戰火愈燒愈烈，市場對環球經濟增長的憂慮加重，資金正繼續湧向避險資產，使美債、日圓、瑞郎等避險資產受捧。美國10年期國債價格攀升，收益率再度走低，是美國長短債收益率倒掛問題愈來愈嚴重的主因。



目前，10年國債及3個月收益率之差，已擴大到13個基點，他認為，在投資氣氛如此低落的狀態下，美股將難以承壓，並且繼續拖累亞洲股市走勢偏軟，其中港股在一段時間內，將會失去方向，就算偶有反彈，港股亦很快重拾弱勢。除非中美“元首”在G20峰會上，向市場釋放積極訊號。

內地“財政部”公佈保險企業稅收優惠政策，分析師認為有利行業盈利增長，特別是產險業務有正面作用，財險（2328）一度升3%，但收市只能無起跌。



平保（2318）升逾近1%。人行表明完全有能力控制中小型銀行的風險，內銀股成為支撐大市動力，交行（3328）、工行（1398）、中行（3988）成為升幅最大藍籌，支持國指逆市彈0.6%，收報10，450點。



NASPERS變相減持騰訊



騰訊（0700）大股東南非NASPERS，計劃7月中分拆互聯網業務在泛歐交易所上市，變相減持股份，騰訊曾經倒跌，但收市回升0.7%報324.4元。多隻藍籌除淨，股價反覆受壓，恒地（0012）及煤氣（0003）各跌3%及1.7%，手機股仍疲弱，除息的舜宇（2382）挫2.8%，瑞聲（2018）則跌1.3%。



外電報道，沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca Capital）創辦人Soren Aandahl在一公開場合上，建議沽空安踏（2020），安踏一度跌12.9%至43.3元。但殺人鯨資本認為安踏只值32.93元，最終安踏跌5.5%報46.95元，相對殺人鯨的目標價，仍有約五成的溢價。