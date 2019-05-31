賴將退選？賴營駁斥：他求勝意志非常強

綠委林俊憲接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）有媒體報道前“行政院長”賴清德這幾天行程減少，有退出初選的可能性。賴陣營“立委”林俊憲上午受訪表示，賴清德昨天已經清楚說明，會堅持到底打完這場初選，賴非常清楚說明，會打完整個初選過程。



賴清德今天下午在台南接受快樂電台專訪，晚上在新北市淡水淡江大學紙飛機計劃專題演講。



挺賴“立委”郭國文對於退選傳聞也說，很多訊息都刻意解讀，黨內決定遊戲規則，賴院長過程中都一再重申說會參選到底，這種傳聞是一種干擾，但是賴清德參選意志非常強烈，想要求勝的意志也非常強烈。



郭國文也說，賴院長已經讓到不能再讓，大家都清楚這樣遊戲規則對賴不利，但是賴還是要參選，這樣求勝意志非常強。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



至於傳出中執會前，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘說服賴清德，將民調納入無黨籍台北市長柯文哲，其實不是這樣？林俊憲表示，他們之間對話，他不是很清楚，但是我們立場沒變，從來沒有改變過，反對修改現在的遊戲規則，反對三人對比，因為這違反黨章。原來規則是與主要政黨對比，中執會上我們立場沒有改變過。