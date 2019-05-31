藍委孔文吉：蔡變仇中辣台妹　搞得人心惶惶

藍委孔文吉。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月31日電（記者 洪德諭）對於陸委會禁止赴海峽論壇參加涉及“民主協商”探索“一國兩制”活動，與日前通過的《國家機密保護法》，中國國民黨“立委”孔文吉今日批評，蔡英文已經變成反中、仇中的辣台妹，不過這個辣台妹對於“國安”毫無助益，為了拚選舉、政治，不務正業搞得人心惶惶。



“立法院”31日召開院會進行國是論壇，113名“立委”僅8名泛藍委員登記發言，包括林奕華、柯呈枋、孔文吉、陳宜民、林德福、柯志恩、陳玉珍等。



對於陸委會30日宣布政府禁止個人或團體赴海峽論壇參加涉及“民主協商”探索“一國兩制”的活動，另外7日“立法院”通過《國家機密保護法》，將涉及國家機密人員赴陸港原本管制3年，未來延長到6年，孔文吉提出上述看法。



孔文吉表示，海峽論壇已邁入11個年頭，雖然他從未參加過，但每年提出惠台新措施，海峽論壇跟國共論壇、紫金山峰會並列為大型的兩岸交流活動，以前民進黨在野的時候，也有綠營人士參與海峽論壇。



孔文吉指出，兩岸關係現在已經很緊繃，今年將更加充滿挑戰、危險，蔡英文反中、仇中的言論，故意挑釁、刺激中共火上加油，將使兩岸關係更加動盪不安，蔡英文已經變成反中、仇中的的辣台妹，不過這個辣台妹對於“國安”毫無助益，為了拚選舉、政治不務正業搞得人心惶惶，觀光、企業投資都飽受衝擊，蔡英文應計天下利，為民興利。



藍委林德福則說，今年2月26日質詢時，“行政院長”蘇貞昌、陸委會主委陳明通對於國共論壇承諾只要不要妨礙國家尊嚴都可以參加，但吳敦義無法參加後，這樣的說法被“總統”推翻掉，這樣沒誠信、說謊的政府，需不需要讓他下架？