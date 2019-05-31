蔡賴政見會交鋒？綠委：應不會衝突攻擊

綠委王定宇接受媒體訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月31日電（記者 黃筱筠）民進黨6月8日將舉行2020初選唯一一場電視政見會，前“行政院長”賴清德對上現任蔡英文，針鋒相對是否加劇民進黨分裂，挺英派“立委”王定宇今受訪表示，政見會就是要讓他們交鋒，讓支持者看到他們有沒有差異性，以及誰適合，在初選過程支持其中一人，透明呈現是好事，我們期待。



挺賴清德的“立委”郭國文則認為，電視政見發表會是提出個人治國理念、看法，著重未來，不是檢討過去，應該不會有衝突、攻擊等問題。



媒體追問雙方互相批評不會導致分裂？王定宇說，批判有道理會成為改進動力，情緒過多才會有這樣情形，相信蔡賴兩人個性都不是這樣的人，這場政見會我們期待。



民進黨規劃這場政見會，2位參選人將各自進行申論，3位提問人中，有兩位媒體、一位公民提問，將對參選人各提一個問題，請參選人回答。最後再請參選人做結論，整場政見會時間大約1個半小時，這場政見會由《華視》播出。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



挺賴清德的“立委”郭國文也說，電視政見發表會是提出個人治國理念、看法，著重未來，不是檢討過去，應該不會有衝突、攻擊等問題。對於未來的想像，不管是“修憲”議題或是中央體制改變，大家都希望他們能有完整說明。