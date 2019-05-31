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卡吳敦義登陸？蔡英文：申請還在聯審中
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2019-05-31 11:49:16
蔡英文接受媒體聯訪。（中評社 趙家麟攝）
中評社台南5月31日電（記者 趙家麟）中國國民黨主席吳敦義申請登陸會被卡？蔡英文31日上午在台南受訪時表示，申請還在“內政部”聯審中。
吳敦義日前向“總統府”遞件申請赴中國大陸參加“國共論壇”，傳出府方將會駁回。但蔡英文今天在台南受訪時給了外界“內政部”聯審中”的答案。
蔡英文表示，吳去中國的事情，按照我們兩岸人民關係條例，是必須要經過一個聯審的過程，那是由“內政部”來主導的聯審，現在這個聯審的過程還在進行當中，我們看這個聯審會最後做什麼樣的決定。
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