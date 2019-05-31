“範長江行動”兵分八路　擴闊視野

“2019範長江行動”啟動禮上，民政事務局局長劉江華（前排左七），中聯辦青年工作部部長陳林（前排左五），香港大公文匯傳媒集團董事長兼社長、範長江行動同學會主席團主席姜在忠（前排左六），大公報副總編輯、範長江行動同學會副主席韓紀文（前排左三）等主禮嘉賓，與一眾學子合影。 中評社香港5月31日電／香港大公報報道，120名香港大專生整裝待發，準備在暑假衝出香港！由香港大公文匯傳媒集團主辦的“2019範長江行動”昨日啟動，參與的香港大專生將於本月起至八月期間，兵分八路，到內地或海外交流及採訪，了解國家發展之餘，更一嘗做記者的滋味。今年“範長江行動”繼續擴大規模，加入多條新增路線，包括“滬浙行”、“吉林行”、“山東行”和“海南行”，而今年的國際線更會帶領學生走訪英國，全面豐富提升“範長江行動”的內涵。



“範長江行動”已踏入第六個年頭，昨日舉行啟動禮，民政事務局局長劉江華，中聯辦青年工作部部長陳林，香港大公文匯傳媒集團董事長兼社長、範長江行動同學會主席團主席姜在忠，以及相關企業、機構代表擔任主禮嘉賓，並分別向即將出發的學生，頒發代表著八條行動路線的旗幟，鼓勵他們勇往直前。



陳林勉學生領會三大精神



隨著時代變遷，“範長江行動”亦開拓創新，今年合共規劃八條路線，除了“內蒙古行”、“中原行”和“甘肅行”三條經典路線，更開闢“滬浙行”、“吉林行”、“山東行”和“海南行”。



而去年深受好評的“一帶一路行”國際線，今年將繼續延伸，帶領學生親身走訪英國，感悟中英合作的豐碩成果，了解中國在雙邊戰略合作發展中取得的成績，從而探尋香港未來發展機遇，規劃自己的未來。



中聯辦青年工作部部長陳林致辭時，讚揚“範長江行動”是眾多大學生暑期內地實習項目中非常有特色的行動。他認為，活動取名“範長江行動”，是希望學生從中領會範長江的三大精神：敢於行走和敢於出去闖的精神、實事求是的精神，以及獨立思考的精神。老子曾說：“知人者智，知己者明”，他勉勵學生不要因為出去行走而迷失了自己，但也不要因為行走而封閉自己。



姜在忠冀學生勤採訪多寫作



姜在忠致辭時表示，今年正值五四運動100周年和新中國成立70周年，他引述國家主席習近平在紀念五四運動100周年大會上的講話，指出五四運動以來的100年，是中國青年一代又一代接續奮鬥、凱歌前行的100年，是中國青年用青春之我創造青春之中國、青春之民族的100年。



姜在忠希望學生發揚五四青年的愛國熱情，秉持範長江前輩的專業精神，以記者之我，觀察採訪，思考寫作，用“腳力、眼力、腦力、筆力”認識新中國成立70年來取得的偉大成就，領悟傳媒工作者的使命和責任，在採訪中鍛煉採訪技巧，並形容傳媒工作是年輕人走入社會、了解社會的捷徑，亦是貢獻社會的大舞台，寄語同學們要把握難得的實踐機會，牢記記者的身份和任務，勤採訪，多寫作。