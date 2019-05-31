韓國瑜61誓師　郭台銘：韓拚造勢我拼經濟

鴻海董事長郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）針對韓粉明天要在凱道辦誓師大會，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜也會北上參加，鴻海董事長郭台銘今天受訪時表示，他祝福大家玩得愉快，而他跟韓市長各有分工，韓拚造勢，他拚經濟，這是對國民黨最好的勝選方程式。



爭取國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘今天接受國民黨副主席郝龍斌的廣播節目專訪，節目前接受媒體訪問時做出以上表述。



媒體詢問郭台銘，為何會說國民黨都不理他？



郭台銘說，大家都說黨中央在挺他，但他提的手機民調黨都不理不睬，人家民進黨已經做了，為什麼國民黨對他的建議不採納，這就證明黨中央對他並不是特別關愛。



媒體也詢問，陸委會昨天宣布，政府禁止個人或團體赴海峽論壇參加涉及“民主協商”探索“一國兩制”的活動，違法政黨可解散？



郭台銘表示，蔡英文對自己黨內同志都用盡一切方法抵制了，那對其他人當然也不例外，他對此不覺得意外。



在一旁的郝龍斌則補充說，這是選舉操作的政治語言，過去國民黨到大陸去每次都是尋求兩岸和平穩定，都在尊嚴對等的前提之下跟大陸來交往，也在過去交往間為台灣維持兩岸和平，對經濟跟台商都有很大幫助。陸委會是官方機構不是政黨，用這種政治語言做選舉操作，打壓其他政黨，不是陸委會該做的事。