馬雲唯一畏懼的人　他為美人退隱痛失江山

在中國要問誰是真正的電商大佬？你的腦海里浮現的可能會是馬雲、劉強東，也可能會是黃崢。



但在中國電商史上，曾經出現過一個比這三人都要牛的天才，如果他不是為了心愛的妻子放棄手中的事業，那麼電商歷史必將改寫。



他當年不僅創建了中國第一家C2C電商公司，還拿下了超過80%的市場份額！就連馬雲都望塵莫及，但凡提及此人，馬雲都會感慨萬分並拋出崇敬的眼光。



“他才是真正的天才，我的成功不過是踩在巨人的肩膀上，如果他不是因為愛（電視劇）情放棄事業，整個中國電商江湖早就被他拿下了。”馬雲說。



時勢造英雄，英雄造時勢。馬雲是個有實力，會把握時機且謙虛的人，自然會收獲成功。而馬雲稱讚的這個人，在當時卻也掀起過巨大風波。



後來，他為了美麗嬌妻回到美國把家里問題妥當處理後，曾想重新殺回電商江湖，卻發現大勢已去，但他並沒有因此放棄，他就是前易趣網CEO、著名投資人邵亦波。



邵亦波離開商場轉戰投資，從台前走到幕後，投出了很多膾炙人口的獨角獸企業，後來他又投身公益事業。對他來說，現在的自己只是換條跑道，卷土重來。



一



邵亦波1973年出生在經濟發達的大都市上海，父親是數學教師，書香門第。



3歲的時候，一般小孩也就剛學會走路，邵亦波就開始接觸數學了，父親為了鍛煉他，每天讓其將一副撲克牌從頭到尾地相加10次，有時還將撲克隨機抽出，讓他推算是什麼牌，3歲時，他的大腦就已經非常發達了，即便是一般的成年人可能都算不出來牌是什麼。



3歲的邵亦波就這樣日複一日的反覆練習，到了4歲的時候，他已經非常熟練了，5歲時居然能在10秒內將任意四五十張牌加一遍，且絕對準確。



雖然這件事對一個孩子來說非常辛苦，不能像其它小孩一樣快樂的玩耍，但父親卻是非常開心，他覺得，自己的孩子真的天賦驚人，是塊好苗子。

