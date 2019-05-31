嚴永添：非洲自貿協議生效 利中國對非出口

中評社北京5月31日電（作者 嚴永添）非洲大陸自由貿易區協議已於當地時間5月30日簽署生效,這是非洲地區的一個重大事件。該協議的生效將有助非洲各國間消除貿易壁壘，降低關稅，促進商品、服務在區域內自由流動，改善投資和營商環境，促進產業發展，培育新興市場，搞活區內經濟，擴大對外開放，同時也將對中國擴大對非貨物出口產生深遠影響。



非洲共有54個國家,非盟則有55個成員,因為阿拉伯撒哈拉民主共和國（即西撒哈拉）並未受到世界大多數國家的承認，但非盟內部承認。自貿區談判始於2015年6月,到昨天為止55個成員國中，除尼日利亞、厄立特里亞和貝寧三國外，其他52個成員國都已簽署協議。如果非盟55個成員最終全部簽署協議，將形成一個覆蓋12億人口、經濟總量達2.5萬億美元的全球最大自貿區。



去年，中國與非洲國家的貿易總額已達2050億美元，有學者預計，非洲大陸自貿區一旦形成，中國對非洲國家出口將增加50%左右。由於非洲國家匯率普遍在下降，中美貿易戰還在繼續，海運市場價格不穩，所以估計今年對非貿易額最多不會超過2500億美元。那麼如何把貨物出口到非洲呢？有興趣的朋友可以做些瞭解，並積極增加對非出口。



非洲以前是歐洲人的殖民地，現在絕大多數的非洲進口商也還是歐洲人，簽訂合同所使用言語是英語，結算貨幣是美元，貨物的商檢標準也要求是瑞士標準SGS。由於中國對非洲貿易日益擴大，現在非洲的進口商也能接受中國的商檢認證，如CIQ和CCIC的證書。合同規範目前是使用國際貿易術語解釋通則2010版，付款條件一般是美元信用證L/C，關係良好也可以使用D/P和T/T付款，但無論是採取什麼形式，都必須是在合同談判過程中確認。



（作者嚴永添研究員， 本社特約撰述）