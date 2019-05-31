施政滿意度4星輸鄭文燦　韓：繼續往前衝

韓國瑜表示，台灣政治領域已經一團污穢。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月30日電（記者 高易伸）針對媒體公布縣市長施政滿意度調查結果，民進黨籍桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度5星的首長，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜則獲得4星，對此，韓國瑜今日回應表示，這些讓我們砥礪大步前進。我們只有繼續往前衝，把高雄各方面特別是經濟、教育、弱勢關懷及環境做好。



《遠見雜誌》昨日公布2019年縣市長施政滿意度調查結果出爐，六都中，桃園市長鄭文燦是唯一獲得施政滿意度5星的首長；國民黨籍新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、民進黨籍台南市長黃偉哲則分別拿到六都中的4星。



在其他13縣市中，5星首長共四位，依北中南東順序排列，包括民進黨籍新竹市長林智堅、國民黨南投縣長林明溱、民進黨屏東縣長潘孟安、國民黨花蓮縣長徐榛蔚。嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴三位藍營女將，則是13縣市第二高分群組的4.5星。離島則由國民黨連江縣長劉增應獲得5星。



韓國瑜說，我們非常尊敬《遠見雜誌》所公佈的民調，這些讓我們砥礪大步前進。我知道分數再多、再高，都不能滿足高雄市的需要，我們只有繼續往前衝，把高雄各方面特別是經濟、教育、弱勢關懷及環境做好。