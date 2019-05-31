郭台銘義氣挺韓告吳子嘉　願提供律師團

郭台銘接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）美麗島電子報董事長吳子嘉爆料中國國民黨高雄市長韓國瑜不但有小三，更有私生女，韓國瑜已決定提告。同為爭取國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘今天受訪表示，他支持韓提告，絕對不贊成吳的做法，沒有證據就影射。郭提到，他有龐大律師軍團，如果韓有提出要求，他義不容辭，免費用他的律師團來幫韓。



吳子嘉之前爆料，韓國瑜多年前在新莊一名王姓女子家中過夜，而且有清楚畫面，引發外界討論。昨天再度爆料“韓國瑜和新莊王小姐外遇已經超過10年，還有一名私生女”。



韓國瑜昨日罕見由高市府發出聲明表示“針對吳子嘉先生一再毫無實證不實指控，韓國瑜已委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控之電視媒體及名嘴都將考慮一併提告。”



郭台銘今天接受國民黨副主席郝龍斌主持的廣播節目專訪，節目後郭受訪時主動替韓國瑜說話，郭說，他曾經要告過吳子嘉，後來沒有告，因為吳有道歉，吳說這輩子第一個道歉就是對他，那是因為他後面有龐大律師軍團，他支持韓對吳提告。



郭台銘說，選舉應該談公共政策，談將來台灣經濟怎麼拚，他絕對不贊成吳子嘉的做法，他跟吳不認識，但吳不應該沒有證據就影射。



郭台銘提及，大家現在把楊秋興（楊跟韓國瑜鬧翻）跟他扯在一起，楊會來找他，是因為楊幫韓來招商，是這樣才連繫上，後來他去幫高雄投資，也是楊的安排。楊後來又陪他去國民黨拿榮譽黨證，就是因為楊比較懂國民黨，楊跟韓發生什麼事他完全不知道。



郭台銘強調，他已經跟楊秋興說，最近不要來找他，雖然大家是朋友，楊是個好官，但這已經過去。現在楊應該支持韓國瑜把高雄市政做好，不管如何不要口出惡言，這是對楊的建議。