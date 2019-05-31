動工典禮有人熱昏　陳其邁醫師上身

觀禮民眾在陳菊致詞時因體力不適暈倒，醫師出身的陳其邁查看狀況。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月31日電（記者 蔣繼平）“行政院經濟部”31日在高雄興達港舉辦洋科技產業創新專區動工典禮，上午嚴熱高達攝氏30度，有觀禮人士突然昏倒在地，引起騷動。正在台上致詞的“總統府”秘書長陳菊隨即說，陳其邁副院長是醫師出身應該可以發揮一點專長。陳其邁立即起身走到患者旁邊查看，瞭解沒危險後則交給現場護理人員做後續處置。



“行政院”將在高雄市茄萣區興達港打造海洋科技產業創新專區，包含“海洋科技工程人才培訓及認證”、“海洋科技產業創新研發中心”、“海洋科技工程研發及驗證中心”三中心，總面積6.72公頃，將成為台灣發展離岸風電的重要基地，31日舉行正式動工典禮。



“總統府”秘書長陳菊、“行政院副院長”陳其邁、“經濟部次長”林全能、高市府副市長葉匡時等人進行祭拜與動土，另有民進黨市議員邱俊憲到場，工程預計2020年完工。



因為今天氣溫高達30度，晴空萬里，典禮會場雖然有搭遮陽棚，但仍相當悶熱，一名60多歲的觀禮男子，突然身體不適倒地，引起騷動，幸好意識清楚，經現場救護站人員緊急處理後通報救護車載走送醫治療。



主辦單位指出，陳其邁當時上前有幫忙測脈搏及心跳，之後才上台致詞。