怒氣未消？柯痛斥：新潮流沒倒台灣不會好

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北5月31日電／民進黨台北市議員簡舒培昨天在市政總質詢時，現場播放7段開會錄音檔，質疑市府官員開會喬大巨蛋，欲替遠雄解套。無黨籍台北市長柯文哲當場震怒，認為自己被竊聽。談起此事時，柯文哲今天痛批“我為什麼很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影的抹黑，新潮流沒倒，台灣不會好啦！”



柯文哲說，他覺得那就是抹黑的手法，如果錄音90分鐘剪7段出來，為什麼不乾脆從頭到尾播放？如果覺得有問題，就去檢調檢舉啊！柯表示，大巨蛋是歷史共業，本來就有很多問題要解決，府內首長聚在一起討論這很正常，不管是什麼環評人數、容留人數、避難人數，還是要解決嘛，總是個問題。



柯文哲接著繼續罵，有人指稱公文在他辦公室躺了2天，公文禮拜五下午6點送進來，禮拜六、禮拜天他沒上班，禮拜一就簽了。柯說，簡舒培故意煞有其事地說，“什麼公文送到我辦公室躺2天、我在幹什麼”？“我為什麼很討厭新潮流就是這樣，搞這種含沙射影抹黑，新潮流沒倒台灣不會好啦！”



柯文哲強調自己一向公開透明，只要是正式開會，記錄員一定錄音、錄影甚至網路直播。柯說，自己也習慣了啦，韓國瑜還在懷疑自己被竊聽，“我從當市長4年半來，我看都是隨時在被監聽的！”但他還是坦蕩蕩，又沒拿錢，怕什麼？

