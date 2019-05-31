主辦單位隱身　61挺韓大會師搞神秘　　　

戴錫欽、王欣儀、王鴻薇、唐慧琳召開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）挺韓團體發起6月1日在台北府前凱道舉辦“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），擔任共同主持人的台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽及新北市議員唐慧琳等4人31日上午召開記者會為活動暖身，但由於主辦單位一直隱身幕後，在場媒體詢問當天採訪的相關細節，得不到答案，現場氣氛一度尷尬。



王鴻薇、王欣儀、戴錫欽、唐慧琳等今天都換上61挺韓大會師的主視覺紅色上衣，並在會前貼上青天白日旗、TAIWAN的紅色紋身貼紙，並公布當天會場會發放的活動小物，包括工作人員背心、小旗、雨衣、青天白日旗紋身貼紙及礦泉水。



記者會中，由於61挺韓大會師主辦單位至今保持神秘，也未公佈明天媒體採訪的相關流程，讓電視台記者十分緊張。依照過往經驗，主辦單位通常在大型造勢活動的前2、3天就公布媒體聯絡窗口、當天流程、媒體動線、記者發稿區等，因此電視台記者直接詢問，到底明天該怎麼採訪、中國國民黨高雄市長韓國瑜會不會受訪、進場時媒體怎麼跟、會不會有特定媒體有特權跟拍進場？



王鴻薇解釋道，原本預計昨晚就會公布相關媒體採訪流程，但有些延誤，她理解媒體記者的需要，當天上午九點凱道就會有媒體服務區。該電視台記者緊接著說，但現場機器設備等需要事先調度，到明天上午九點根本來不及，希望能提早到今天下午能公布。



王鴻薇與該電視台記者就在記者會上一來一往溝通了超過5分鐘之久，讓現場氣氛一度尷尬，最後王鴻薇才表示會趕緊聯絡主辦單位，把相關的細節確定。