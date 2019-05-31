角逐2020遭監控施壓？郭台銘：放馬過來

鴻海董事長郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月31日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘今接受國民黨副主席郝龍斌電台專訪，被問到如果未來能角逐2020，是否會擔心其鴻海集團被政府監控施壓？郭說，當年他幫台北市時，就被陳水扁查過水表（指找麻煩），他已經很習慣，他不怕“請放馬過來！”



郭台銘今天接受國民黨副主席郝龍斌的廣播節目專訪，兩人暢談郭從生意人轉變成政治人物的心路歷程，吸引大批媒體前來採訪。



節目中郝龍斌問郭台銘，會不會擔心因為選舉，而導致及企業被打壓？



郭台銘說，當年他幫台北市時，就被陳水扁查過水表（指找麻煩），他已經很習慣，而他要請蔡英文多點時間拚經濟不要亂打壓，否則就算蔡勝出，百姓也不會服氣，他也呼籲民眾，只要再等幾個月就會有所改變。



郝龍斌追問，郭台銘有怕的人嗎？



郭台銘說，他現在比較怕的是記者，過去比較不怕的是記者，現在怕的是記者，一不小心綁個鞋帶被寫成這樣。



郭台銘說，他之後會改變角色，與記者交朋友，但不能再幫記者綁鞋帶，希望攝影記者之後能換沒有鞋帶的鞋，以免因為鞋帶沒綁好，一不小心絆倒，攝影機砸在他頭上



郭台銘也強調，他希望跟媒體當好朋友，這樣的心路歷程改變，是因為他以前當老闆，只要對股東員工有交代，現在要面對所有老百姓跟媒體，民眾對他的印象要透過媒體來呈現，這點他面臨最大困難是，要把講的話轉成庶民語言，要透過媒體幫忙轉化成庶民能懂的語言。