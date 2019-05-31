中評關注：藍綠初選民代陷兩難　轉私下串連

民進黨桃園市議會黨團總召呂林小鳳（中）跟黨團成員交換意見。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園5月31日電（記者 黃文杰）桃園市議會定期會今天中午閉會，外界預估，民進黨議會黨團會有挺蔡英文行動，最後“沒有下文”。韓粉將在61上台北凱道，舉辦挺韓國瑜誓師大會，估計動員十萬人，已經“箭在弦上”，國民黨市議員幾乎都被問到“有無提供交通工具？”不過基於還在初選，不能支持特定人選，只能轉為檯面下宣傳，但是當天相關集合時間與地點，群組說明很清楚，桃園基層韓粉凝聚力夠，沒有因為初選多人就裂解。



民進黨2020初選辦法29日出爐，民調將採手機、市話各半，並用三方對比納入無黨籍台北市長柯文哲及中國國民黨籍高雄市長韓國瑜，距正式民調剩10天，“蔡賴之爭”就看最後一搏。



民進黨縣市黨部聯誼會日前公布一份連署書，包括桃園市黨部主委張火爐在內，19名黨部主委連署，表態支持蔡英文連任，民進黨桃園市議會黨團是否也跟進備受矚目，議會黨團總召呂林小鳳上午回應，既然初選辦法已經公告，基於尊重議員各有支持對象，不會有公開連署力挺活動。



國民黨桃園市議會黨團也為了61台北凱道挺韓大會，也陷入“左右為難”，尤其桃園區萬美玲、中壢區魯明哲兩位現任市議員都剛獲得黨提名，成為“立委”參選人不方便公開表態。



一來，桃園是前主席朱立倫的故鄉，朱與桃園有地緣情感，老縣長不好得罪；再者，鴻海董事長郭台銘也剛來桃園趴趴走，掀起一股“台”風，不容忽視。緊接著61台北凱道挺韓造勢大會，紛紛打電話質問藍營民代到底要不要幫忙？有無支援車輛？要哪裡集合？顯示桃園基層“韓粉”，凝聚力夠，根本沒有因為郭台銘等人加入初選，進而裂解。



桃園市議員黃敬平告訴中評社，他上午到中壢平鎮交界的龍岡地區會勘基層建設，會勘結束，一群老伯伯及阿姨大嬸跑來，詢問61上凱道到底去哪裡搭車？如果給的答案不滿意，還破口大罵，你們國民黨就是這樣不挺韓才會輸慘，尤其看到韓在高雄整天狂遭綠軍“黑韓”修理，國民黨根本袖手旁觀，不出手救援。黃敬平好言解釋，現在還在初選，最後誰代表國民黨都不知道，黨務確實要謹守中立，最後換來結論是：“非韓不投”。



桃園藍軍自發性動員上凱道，群組已經流傳一份資料，詳細記載集合地點：台北中山南路長榮海事博物館兩側之人行道（面對景福門、凱道），北北基桃及自行搭車前往之伙伴，13：00－13：30請自動前往集合。請儘量搭乘火車或高鐵到台北火車站，再轉捷運至台大醫院2號出口（步行約5分鐘），或中正紀念堂站5、6號出口（步行約10分鐘）。