台企業家蔡逢春：兩岸人才流動是好事

蔡逢春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月1日電（記者 黃文杰）致力於機器人應用領域的祥儀企業董事長蔡逢春接受中評社訪問表示，大陸來台灣挖機器人相關領域人才很普遍，給辦公室，給半年薪水，他正面看待兩岸人才流動，“如果不值錢，人家不會來挖”，期許台灣人才像竹筍、像泉水源源不斷，根本不怕誰來挖，這群人到大陸，不只是賺大陸的錢，也賺全世界的錢。



祥儀企業最早是從事微小馬達齒輪製造，是全球最大DC微小馬達齒輪箱製造廠，版圖跨越歐洲、美洲，大陸深圳、昆山等地，2005年跨足機器人領域。



該公司成立祥儀慈善文教基金會，5月31日上午舉行科技寶捐贈記者會，民進黨桃園市長鄭文燦出席，肯定業者與德國頂尖教具品牌科技寶合作，捐贈400套科技寶積木自走車給桃園幾所國小，藉由搭配教師培訓課程與鏈結機器人競賽，讓桃園在地學子，增加機器人教育學習與體驗的機會。



提到人才與機器人教育，鄭文燦對著台下受贈學校的國小校長笑說，“你們當老師的時候也沒有想過，當校長還要學機器人”。



鄭文燦說，未來的孩子所學習的“雙語教育”，將是英語與程式語言。



董事長蔡逢春致詞也提到，5G與AI時代來臨，給學生教育裝備重要，現在欠缺是系統性的環境。



他說，別小看孩童，經過三年、五年，專精於機器人領域，很快變成人才，大家花錢搶著要，特別是大陸專門來台灣挖人才很普遍，“如果不值錢，人家不會來挖”。



蔡逢春事後接受中評社訪問表示，大陸來台灣找人才，特別是機器人領域，只要到大陸工作，就給辦公室、給半年薪水，台灣不用害怕，台灣就繼續培養人才，“就給他挖，竹筍儘量長”，越怕越不能做事情，人才被挖走，也沒關係，只要台灣做到人才培養，像泉水，源源不斷就好，最怕後面沒有子彈。



被問到中美貿易戰，尤其美國限制華為衍生科技冷戰，人才也開始圍堵看法？



蔡逢春分析，商場競爭本來就不會停止，檯面上，相互爭吵，檯面下，暗潮洶湧，尤其中美兩大經濟體，每個產業、每個行業都受到影響，這就好比一粒大西瓜，剖開兩面，你是歸類於哪個產業？就要趕快學習與適應，因為“一個世界、兩套系統”已經存在，這是無法避免。



他說，以前台商，沒有任何資源，提著一個皮包，去大陸做生意，



蔡逢春說，現在中美貿易戰，進入科技冷戰，但是無法禁止人才流動，台灣人才被挖到大陸，也是在想歐美市場，不會對於大陸市場就滿意，還是在賺世界的錢，因此不要去限定，誰可以去（大陸）、誰不能去（大陸），眼光不要這麼狹隘。